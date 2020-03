ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 23 marzo 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Su Rai 1 è andato in onda il terzo film della collezione C’era una volta a Vigata, La concessione del telefono, mentre su Canale 5 è stata trasmessa la commedia La vita è una cosa meravigliosa. Su Italia 1, invece, terzo appuntamento con la saga di Harry Potter. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 23 marzo 2020?

Ascolti tv 23 marzo 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Ieri sera su Rai1 il film tv La concessione del telefono ha avuto un pubblico di 4.118.000 spettatori pari al 15% di share, mentre su Canale 5 La Vita è una Cosa Meravigliosa ha rregistrato 2.617.000 spettatori pari al 10% di share.

Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile in replica ha registrato 1.162.000 spettatori pari al 4.5% di share, mentre su Italia 1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha tenuto incollati allo schermo 4.412.000 spettatori (16.3%).

Su Rai3 In Arte Mina lo hanno visto in 1.656.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%, mentre su Rete4 Stasera Italia Speciale ha ottenuto un a.m. di 1.179.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Speciale TgLa7 – La trincea in corsia è stato seguito da 1.246.000 spettatori con uno share del 4.7%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 la replica di Soliti Ignoti in replica ha divertito 6.172.000 spettatori con il 19.3%, mentre su Canale 5 Striscia la Notizia ha ottenuto una media di 5.529.000 spettatori con uno share del 17.2%. Su Rai2 TG2 Post ha visto 1.479.000 spettatori con il 4.6%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 in replica L’Eredità – La Sfida dei Sette ha visto 3.893.000 spettatori (16.2%) mentre L’Eredità 5.444.000 spettatori (20%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha divertito 3.354.000 spettatori (14.5%) mentre Avanti un Altro 5.246.000 spettatori (19.6%).

