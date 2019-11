Ascolti tv lunedì 18 novembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 18 novembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera su Rai 1 è andato in onda lo scontro Italia – Armenia (diretta) di qualificazione agli Europei 2020, mentre su Canale 5 c’è stato l’appuntamento del lunedì con Live – Non è la d’Urso. Su Italia 1, invece, è stato trasmesso il film Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, mentre su Rai 2 il pubblico è stato intrattenuto da una nuova puntata di Anche Stasera tutto è possibile.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, lunedì 18 novembre?

Ascolti tv 18 novembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Boom di ascolti per Rai 1, dove è andato in onda il match Italia-Armenia, utile per le Qualificazioni agli Europei 2020, il quale ha conquistato 5.703.000 spettatori pari al 21.7% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha invece registrato 2.532.000 spettatori pari al 15.1% di share.

Su Rai2 Anche Stasera Tutto è Possibile ha invece intrattenuto un pubblico di 1.450.000 spettatori pari al 7.5% di share, mentre su Italia 1 Pirati dei Caraibi – La Maledizione del Forziere Fantasma ha appassionato 1.438.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Report ha ottenuto 2.179.000 spettatori pari ad uno share del 9.1%, mentre su Rete4 Quarta Repubblica ha avuto un pubblico di 1.117.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Grey’s Anatomy è stato visto da 717.000 spettatori con uno share del 3.1%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Striscia la Notizia ha ottenuto una media di 4.254.000 spettatori con uno share del 15.8%, mentre su Rai2 Tg2 Post ha segnato il 3.6% con 961.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha visto 1.315.000 spettatori con il 5%, mentre su Rai3 That’s Amore ha intrattenuto 1.324.000 spettatori pari al 5.2% e Un Posto al Sole 2.008.000 (7.5%).

Su Rete4 Stasera Italia ha riunito 1.379.000 individui all’ascolto (5.3%) nella prima parte e 1.316.000 (4.9%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo è stata la scelta di 1.536.000 spettatori (5.7%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha registrato un ascolto medio di 3.415.000 spettatori (19.9%) mentre L’Eredità ha visto 5.148.000 spettatori (con il 24.4% di share). Su Canale 5 Conto alla Rovescia è stato visto da 3.254.000 spettatori con il 19.6% di share nella presentazione e 4.244.000 con il 20.8% di share nel programma vero e proprio.

