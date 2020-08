Ascolti tv giovedì 27 agosto 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 27 agosto 2020? Su Rai 1 è andato in onda il film con Terence Hill, Un passo dal cielo – Io ti salverò. Su Rai 2 la finale del Festival di Castrocaro 2020. Su Rai 3 Hudson e Rex. Canale 5 ha invece puntato sulla replica di Zelig. Italia 1 la serie tv Chicago Med. Su Rete 4 il film The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 27 agosto 2020?

Ascolti tv 27 agosto 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera A vincere la serata è il film in replica su Rai 1 Un Passo dal Cielo – Io ti salverò che ha conquistato 2.138.000 spettatori pari al 13,1% di share. Su Canale 5 la replica di Zelig ha raccolto davanti al video 1.851.000 spettatori con uno share dell’11%. Male la finale del Festival di Castrocaro su Rai 2 seguita da 750.000 spettatori (4,9%). Su Italia 1 Chicago Med 4 ha intrattenuto 1.113.000 spettatori (6,8%). Su Rai3 Hudson & Rex ha appassionato 656.000 spettatori con il 3,6%. Su Rete 4 il film The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca ha registrato un ascolto medio di 1.037.000 spettatori (6,8%). Su La7 In Onda Focus ha informato 506.000 spettatori con il 3,1%. Su Tv8 Attacco glaciale ha segnato 510.000 spettatori (2,9%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Techetechetè ha conquistato 3.504.000 spettatori (18,6%). Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato una media di 2.685.000 spettatori con uno share del 14,2%. Su Rai 2 Tg2 Post ha convinto 965.000 spettatori (5,1%). Su Italia 1 C.S.I. 10 ha registrato 815.000 spettatori con il 4,4%. Su Rai 3 Un Posto al Sole ha divertito 1.250.000 spettatori (6,6%). Su Rete 4 Stasera Italia News ha informato 1.056.000 persone (5,8%) nella prima parte e 1.137.000 (6%) nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 937.000 spettatori (5%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena è visto da 3.379.000 spettatori con il 23,9%. Su Canale 5, in replica, The Wall ha convinto 2.070.000 spettatori con il 15,3%.

