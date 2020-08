Festival di Castrocaro 2020 vincitore: chi ha vinto la 63esima edizione

Festival di Castrocaro 2020 vincitore: chi ha vinto la finale

CASTROCARO 2020 VINCITORE – Chi ha vinto la finale del Festival di Castrocaro 2020? Questa sera, 27 agosto 2020, va in onda in prima serata su Rai 2 la 63esima edizione della popolare kermesse dedicata ai giovani talenti della musica italiana. Negli anni questo Festival ha lanciato alcune delle voci più belle e amate della nostra canzone, come Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Zucchero e Caterina Caselli.

Chi è il vincitore del Festival di Castrocaro 2020? Notizia in aggiornamento…

Tutto quello che c’è da sapere sul Festival

Castrocaro 2020 vincitore: finalisti

Sono otto i finalisti di questa edizione del Festival, il cui vincitore verrà eletto nella finale in onda su Rai 2 questa sera, 27 agosto, dalle 21.20 con la conduzione di Stefano De Martino. Ad accedere a quest’ultimo appuntamento, dopo aver superato le selezioni, sono: Niccolò Dainelli in arte Daino, 21 anni di Parabiago (Mi); Federico Castello in arte Fellow, 20 anni di Asti; Jacopo Ottonello in arte Jacopo, 21 anni di Savona; Laura Fantauzzo in arte Laura, 18 anni di Avezzano (Aq); Le Radici (duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello, 27 anni entrambi di Napoli); Nadia D’Aguanno, 19 anni di Cassino (Fr); Stefano Farinetti in arte Neno, 21 anni di Torino; Watt (quartetto composto da Greta Elisa Ravelli Rampoldi, Matteo Ravelli Rampoldi, Luca Corbani e Luca Vitariello di Milano).

Giuria e ospiti

A valutare le loro esibizioni nel corso di questa finale una giuria d’eccezione composta da: Bugo, la cantautrice indie Maria Antonietta, il produttore Taketo Gohara e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. La giuria, per la prima volta, si rapporterà con i finalisti non solo dando voti, ma interagendo in tutto e per tutto con loro: ci sarà l’occasione di vedere artisti famosi dare preziosi consigli ad artisti emergenti, come un rapporto tra fratelli maggiori e minori. Oltre alla giuria artistica di Castrocaro 2020, voteranno anche i professionisti/esperti di Rai Radio 2 e il pubblico attraverso gli ascolti in streaming sulla piattaforma Tim Music. Il vincitore del Festival di Castrocaro 2020 sarà ammesso di diritto all’Audizione dal vivo del 71° Festival di Sanremo nella sezione “Nuove proposte”. Ospiti della serata, direttamente da Made in Sud, il gruppo comico degli Arteteca. La finale del Festival va dunque in onda stasera dalle 21.20 su Rai 2.

