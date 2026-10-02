Ascolti tv giovedì 1 ottobre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 1 ottobre2026? Su Rai 1 è andato in onda Doc 4 – Nelle tue mani. Su Rai 2 Ore 14 sera. Su Rai 3 Le cose che non sai. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Racconto di una notte. Su Italia 1 Le Iene. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 1 ottobre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.