Ascolti tv domenica 20 settembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 20 settembre 2020? Su Rai 1 è andato in onda una puntata di Soliti Ignoti – Special VIP. Su Rai 2 la serie tv Hawaii Five O. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Canale 5 una puntata di Live Non è la d’Urso. Su Italia 1 il film La mummia. Su Rete 4 invece The Water Diviner. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 20 settembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 20 settembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 Soliti Ignoti – Speciale Vip ha conquistato 3.365.000 spettatori pari al 16,4% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 1.807.000 spettatori pari al 13,2% di share. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha catturato l’attenzione di 1.173.000 spettatori (5,2%) e NCIS New Orleans di 1.086.000 spettatori (5%). Su Italia 1 La Mummia ha intrattenuto 1.238.000 spettatori con il 6,3% di share. Su Rai 3 PresaDiretta ha raccolto davanti al video 1.058.000 spettatori pari ad uno share del 5,4%. Su Rete 4 The Water Diviner è stato visto da 652.000 spettatori con il 3,4% di share. Su La7 Atlantide Speciale ha segnato il 2,4% con 454.000 spettatori. Su Tv8 Masterchef Italia è la scelta di 659.000 spettatori (3,6%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato una media di 2.854.000 spettatori con uno share del 12,8%. Su Italia 1 CSI ha totalizzato 912.000 spettatori (4,2%). Su Rete 4 Stasera Italia ha appassionato 1.153.000 spettatori nella prima parte (5,4%) e 1.129.000 (5%) nella seconda. Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha interessato 974.000 spettatori pari al 4,5% di share. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2,9% con 623.000 spettatori.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena ha ottenuto 3.733.000 spettatori (22,1%). Su Canale 5 RiCaduta Libera ha totalizzato 2.347.000 (14,5%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 508.000 spettatori (2,7%).

