Soliti Ignoti Special Vip, anticipazioni e ospiti puntata 20 settembre 2020

Stasera, domenica 20 settembre 2020, torna su Rai 1 I Soliti Ignoti – Special Vip, la puntata in prima serata del popolare gioco condotto da Amadeus. La trasmissione andrà in onda a partire dalle 20.35. Se l’edizione normale del programma vede come ospiti delle persone comuni e un solo vip a puntata, l’edizione Special Vip ha, nel ruolo delle identità da svelare, solo persone provenienti dal mondo dello spettacolo. Ma cosa si sa finora della puntata di stasera? Vediamolo insieme.

Soliti Ignoti – Special Vip, anticipazioni e ospiti

Il game show avrà come ospiti, nel ruolo di identità da svelare, alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo e della musica. La gara sarà giocata da un concorrente del game show, che proverà ad abbinare le giuste identità e a risolvere il gioco finale del “parente misterioso”. Nel corso della serata, ci saranno momenti di musica per una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria.

La lista degli ospiti, al momento, è top secret. Non si conoscono dunque i nomi di coloro che saranno chiamati a giocare il ruolo dell’identità da svelare. Ovviamente, come di consuetudine nel programma, ci sarà anche la fase della parentela. Conosceremo quindi il parente di uno dei vip presenti in puntata.

Dove vederlo in tv e in streaming

Il programma condotto da Amadeus, come detto, va in onda in chiaro (gratis) stasera – domenica 20 settembre 2020 – alle ore 20.35 in chiaro – gratis – su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre). Ma i Soliti Ignoti – Special Vip sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare sia le clip sia le puntate che vi siete persi grazie alla funzione on demand.

