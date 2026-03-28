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Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della seconda puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della seconda puntata, 28 marzo

Stasera, sabato 28 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni, concorrenti, squadre, allievi, giudici e ospiti

La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Sono 17 i concorrenti di questa edizione di Amici 2026 il Serale. Si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). Come nelle edizioni precedenti, i 17 allievi sono suddivisi in tre squadre guidate a coppie dai professori (un docente di canto e uno di ballo per ogni squadra). Le tre squadre sono: Rudy Zerbi – Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini – Veronica Peparini e Anna Pettinelli – Emanuel Lo.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi guideranno Elena, Emiliano, Riccardo, Nicola, Plasma, Antonio e Caterina. Emanuel Lo e Anna Pettinelli saranno i professori di Gard, Opi, Valentina, Kiara e Alessio. Infine, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini avranno il compito di seguire Alex, Simone, Michele, Angie e Lorenzo. Chi sono i giudici del Serale di Amici 2026? Grandi novità al tavolo della giuria. I giudici sono infatti Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, con Alessandro Cattelan in un ruolo inedito.

Nel corso della seconda puntata vedremo i The Kolors, che presentano nuovo singolo Rolling Stones, Luca Argentero e Belen Rodriguez. Poi Zendaya e Robert Pattinson per presentare “The Dreama – Un segreto è per sempre“. Ospite comico: Francesco Cicchella che imiterà Sal Da Vinci chiamando a ballare anche Malgioglio.

Previsto poi un omaggio a Gino Paoli, scomparso nei giorni scorsi all’età di 91 anni. Per quanto riguarda la gara, Simone sarà il primo eliminato. Ballottaggio finale invece tra Valentina e Caterina. Quale delle due cantanti verrà eliminata?

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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