Amici 2022, il serale: pubblico, quanto costa e come partecipare

Interessati a prendere parte al pubblico di Amici 2022, il serale? Volete scoprire quanto costa e come partecipare? Mettetevi comodi, perché vi daremo tutte le informazioni necessarie. Ma, prima, un piccolo cappello introduttivo sulla nuova edizione serale di Amici 2022. Il talent show, in onda su Canale 5 dal 2001, arriva ancora una volta in prima serata sulla rete principale di Mediaset con la conduzione di Maria De Filippi. I concorrenti in gara sono 18 e sono stati divisi in tre squadre, ognuna guidata da una coppia di professori che rappresentano canto e ballo. La De Filippi ha voluto ancora una volta in studio anche una giuria, composta da nomi ben noti al pubblico del talent show come Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto di Savoia. Ma come partecipare come pubblico ad Amici 2022? Ha un costo? Scopriamolo insieme.

Quanto costa e come partecipare

Come partecipare come pubblico ad Amici 2022? L’accesso alla trasmissione è gestita dall’azienda Perla Promotion, che si occupa in genere di tutte le trasmissioni della Fascino PGT come quella di Amici. Quanto costa partecipare come pubblico alla serata? Nulla: non è necessario infatti acquistare un biglietto per cui l’accesso è a titolo gratuito. Ma come partecipare? Il discorso qui diventa un po’ più complicato. Per prendere parte alla trasmissione in studio di Amici è necessario prenotarsi gratuitamente online, attraverso il sito Perla Promotion. Ogni utente può prenotare fino a quattro posti selezionando il programma d’interesse. Sarà poi compito dello staff contattare l’interessato via e-mail per comunicare data e ora delle registrazioni previste. A quel punto vi basterà seguire le indicazioni.

In studio è vietato accedere con borse, zaini, pochette e smartphone, che vanno rigorosamente lasciati al guardaroba prima di entrare. Inoltre, causa Covid-19, è necessario arrivare agli studi muniti di mascherina e green pass. Inoltre verrà eseguito da personale medico autorizzato un tampone prima di entrare in studio. Chi non è munito di green pass o risulterà positivo al tampone non potrà naturalmente accedere alla trasmissione.