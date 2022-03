Amici 2022, il serale: chi sono i giudici, la giuria

Torna l’appuntamento in prima serata con Amici 2022. Il serale approda finalmente su Canale 5 a partire da sabato 19 marzo 2022, alle ore 21:20. Per l’occasione, Maria De Filippi ha voluto nuovamente al suo fianco una giuria d’eccezione che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere in realtà una grande conferma. La gara riaccende gli animi e sono ben diciotto i concorrenti divisi in tre squadre che si sfideranno tra canti e balli. Le squadre sono state divise in base alle coppie di professori: ognuna infatti è composta da un insegnante di canto e di ballo, in modo da seguire in modo equo i membri della squadra. Ma chi sono i giudici di Amici 2022, il serale?

Giuria: chi sono i giudici

Come ogni edizione, anche Amici 2022 il serale avrà una giuria chiamata ad esprimere il proprio voto in seguito alle esibizioni dei concorrenti in gara. I giudici scelti da Maria De Filippi si uniranno quindi al voto dei professori e del pubblico da casa. Ma chi sono? Chi fa parte della giuria? Secondo le recenti indiscrezioni, trapelate da Davide Maggio, la conduttrice avrebbe richiamato dei nomi fedelissimi al programma e che hanno già dimostrato di sapersela cavare. Anzi, pare proprio che i nomi arrivino dall’edizione precedente di Amici. I giudici dell’edizione 2022 sono Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors.

Streaming e TV

Ora che abbiamo scoperto chi sono i giudici, valutiamo invece dove vedere in TV e in streaming il serale di Amici 2022. Il programma approda in prima serata su Canale 5 a partire da sabato 19 marzo 2022, alle ore 21:20. Per seguirlo in diretta TV è necessario sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando (o 505 per HD). Se invece vi interessa seguire la diretta streaming vi basterà accadere a MediasetPlay tramite desktop. In alternativa, potete anche scaricare l’App, utile per seguire in diretta TV – o recuperare in on demand – le puntate di Amici da smartphone, tablet o smart TV.