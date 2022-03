Amici 2022, il serale: anticipazioni e ospiti della prima puntata, 19 marzo

Questa sera, sabato 19 marzo 2022 alle ore 21:20, su Canale 5 va in onda la prima puntata di Amici 2022, il serale condotto ancora una volta da Maria De Filippi. Il talent show è un appuntamento fisso ormai da vent’anni che proclama di anno in anno nuovi talenti del canto e del ballo. La nuova edizione è in partenza questa sera e in gara vedrà sfidarsi diciotto concorrenti, divisi in tre squadre. Ognuna di questa è guidata da una coppia di professori. Una squadra è meno popolata rispetto alle altre, ma non per questo è la meno favorita. Maria De Filippi, per questa nuova avventura in televisione, ha interpellato nuovamente i giudici in studio. Ma quali sono le anticipazioni della prima puntata di Amici 2022? Scopriamole insieme.

Anticipazioni e ospiti

La prima puntata di Amici 2022 come già detto arriva in prima serata sulla rete principale di Mediaset. A condurre i ragazzi verso la vittoria sarà ancora lei, l’insostituibile Maria De Filippi, che di anno in anno sotto i suoi occhi ha visto sbocciare talenti come Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Irama e tanti altri. Non soltanto cantanti, ma anche ballerini, alcuni di questi hanno persino preso parte al corpo di ballo del programma. Per la prima puntata del serale, Maria De Filippi presenterà i diciotto concorrenti in gara che hanno ufficialmente passato le selezioni del pomeridiano. Attesa in studio è la vincitrice della precedente edizione, Giulia Stabile, che riporterà la coppa a Maria. Quel premio andrà poi naturalmente al vincitore di quest’anno.

Oltre alle prove selezionate dalla produzione, i concorrenti in gara potranno anche affrontare dei guanti di sfida, lanciati proprio dai professori e destinati sia ai propri allievi che alle altre squadre. Quelli previsti per questa settimana riguardano: LDA contro Alex, Nunzio contro Leonardo, Serena contro Carola, Christian contro Michele, Crytical contro Alex e Albe contro LDA. Ma chi sono gli ospiti della prima puntata di Amici 2022? Secondo le prime anticipazioni, questa sera in studio ci saranno tre grandi nomi della musica italiana che spesso hanno bazzicato lo studio di Amici: si tratta di Irama, Elisa e Marco Mengoni.

Streaming e TV

Ma dove vedere in streaming e diretta TV Amici 2022 il serale? Come già detto, il programma arriva in prima serata su Canale 5, per cui bisognerà sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure 505 per la versione HD dei vecchi decoder. Se invece vi interessa seguire in diretta streaming il programma perché siete fuori casa o impossibilitati ad accedere alla TV, vi basterà accedere alla piattaforma MediasetPlay o WittyTV da desktop. In alternativa, per seguire comodamente in diretta il programma da smartphone, tablet e Smart TV, potete anche scaricare l’App di MediasetPlay.