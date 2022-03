Amici 2022, il serale: chi è il favorito per la vittoria finale

Amici 2022, il serale: il favorito per la vittoria finale

Il serale di Amici 2022 è pronto a decollare, ma sul web già si parla di favorito per la vittoria finale. A chi spetterà? Il reality show, dopo un lungo appuntamento (doppio) pomeridiano arriva finalmente in prima serata su Canale 5. A condurlo, come da tradizione, è Maria De Filippi, che negli anni ne ha visti di talenti nascere sotto il suo naso. In tanti sono rimasti (soprattutto nel corpo di ballo), altri invece hanno preso il volo partecipando spesso e volentieri anche al Festival di Sanremo. Ma a chi andrà la vittoria dell’edizione 2022 di Amici? Scopriamo insieme chi è il favorito secondo il web.

Chi è il favorito per la vittoria finale

I telespettatori hanno seguito da tempo le peripezie degli allievi nella scuola di Amici, ma soltanto in diciotto hanno ottenuto l’ok per arrivare in prima serata su Canale 5. Di questi diciotto in gara, soltanto uno sarà il vincitore, ma chi è il favorito per la vittoria finale? Secondo quanto riportato dall’agenzia di scommesse Sisal, pare che tra i concorrenti meno votati ci siano Calma e Nunzio. Entrambi rischierebbero di non rientrare neppure nella Top 5. Tra i favoriti dei bookmakers , ce ne sono in particolare cinque che hanno catturato l’attenzione e potrebbero quindi puntare alla vittoria. Al quinto posto, secondo i dati rilasciati da Sisal, per ora ci sarebbe Crytical, mentre al quarto posto spicca Luigi. Sissi invece guadagna il terzo posto, ma al secondo ci sarebbe LDA. Chi è quindi il favorito di Amici 2022? Stando ai dati riportati da Sisal, tutto punterebbe su Alex come potenziale vincitore del talent show. Si tratta comunque di scommesse al momento, per cui nulla è ancora dato per certo e sicuramente, in nove settimane, tutto può cambiare. Amici 2022 va in onda da sabato 19 marzo 2022, alle ore 21:20, su Canale 5.