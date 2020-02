Amici 2020, tutti gli ospiti della prima puntata

Torna l’appuntamento con Amici di Maria De Filippi. La prima puntata del talent va in onda venerdì 28 febbraio 2020, dalle ore 21:25.

Per l’occasione, Maria ha chiamato a rapporto soldati importanti, volti che hanno partecipato in passato al talent e che hanno anche vinto, portando il nome di Amici in giro per i palcoscenici del mondo.

Quali saranno gli ospiti di questa prima serata di Amici? Vediamo tutti i nomi.

La giuria completa di Amici 2020

Amici 2020, gli ospiti della prima puntata | Anticipazioni

Tanti gli ospiti che aiuteranno la prima puntata di Amici 2020 a decollare, puntando a un boom di ascolti.

Maria De Filippi ha scelto i cavalli vincenti per il lancio della nuova edizione del suo talent preferito, a partire da un ospite fisso che fa parte della giuria ma che, in realtà, non vota: si tratta di Tommaso Paradiso, l’ex frontman dei Thegiornalisti, che ha sempre avuto un debole per Amici. Come ha raccontato Maria, in genere Tommaso le inviava commenti puntata per puntata su quello che gli era piaciuto e non, così la De Filippi ha pensato di invitarlo direttamente in studio.

Tutti i concorrenti di Amici 2020

Paradiso dunque siederà insieme agli altri giudici, ma non potrà votare: si limiterà ad esprimere il proprio giudizio, influenzando il parere dei giudici.

Partiamo con gli ospiti di questa prima puntata: vedremo tornare dei volti affezionati a Maria, come Alessandra Amoroso ed Emma Marrone che hanno vinto a loro tempo il programma e che, da allora, non hanno mai messo fine alla loro musica. Tornerà anche Elisa, abituata ad essere una coach più che un’ospite. Poi vedremo anche Ermal Meta, Ghali e J-Ax come guest-star.

In più, a partire da questa sera ci saranno anche Al Bano e Romina Power per gestire Amici Prof, una nuova sezione del talent che permetterà anche ai docenti di scendere in campo e cantare in duetto insieme ai propri alunni. Ciò significa che Al Bano e Romina saranno presenti probabilmente in ogni puntata.

A differenza delle precedenti edizioni, Amici di Maria De Filippi andrà in onda ogni venerdì sera.

Amici vi aspetta questa sera, venerdì 28 febbraio 2020, dalle ore 21:25 su Canale 5 con la prima puntata.

