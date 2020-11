Michelle Hunziker, l’imprevisto in diretta tv: si rompe il vestito mentre canta

All Together Now, imprevisto in diretta per Michelle Hunziker: si strappa il vestito

Piccolo incidente di percorso per Michelle Hunziker durante la seconda puntata di All Together Now, andata in onda ieri sera – mercoledì 11 novembre – su Canale 5. La conduttrice, che quest’anno è aiutata da non uno, ma da ben quattro giudici, durante un’esibizione al fianco di Rita Pavone e Anna Tatangelo si è ritrovata improvvisamente con il vestito a strisce bianche e nere strappato all’altezza della schiena, lasciando parte della pelle scoperta.

La Hunziker, che non perde mai il sorriso, ha prontamente commentato l’accaduto con la sua solita ironia: “Scusate, nella foga si è completamente spaccato il vestito, vado in camerino a ricucire” e scompare dalla vista delle telecamere. Anna Tatangelo l’ha aiutata, coprendola con un abbraccio. Dopo la pubblicità, la Hunziker è tornata con indosso un altro abito.

Leggi anche:

1. Michelle Hunziker: il parrucchiere senza mascherina si mette le forcine in bocca | VIDEO / 2. Michelle Hunziker e la figlia Aurora sulla Scala dei Turchi, la Capitaneria avvia indagine

Potrebbero interessarti Ascolti tv mercoledì 11 novembre: Italia-Estonia, All Together Now All Together Now 2020, eliminati: chi è stato eliminato oggi Il sole a mezzanotte – Midnight Sun, il film: trama, cast, libro e streaming