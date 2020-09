Michelle Hunziker: il parrucchiere senza mascherina si mette le forcine in bocca | VIDEO

Michelle Hunziker, 4,8 milioni di follower su Instagram, nelle sue storie di oggi, tra uno spot al solito integratore e un imperdibile sondaggio a tema “Mi devo tagliare i capelli?”, ha caricato un video in cui si mostra mentre un “parrucchiere” le sistema i capelli. Il parrucchiere in realtà è Danti, 113.000 follower, rapper, produttore ed ex collaboratore di Fabio Rovazzi nonché fidanzato di Nina Zilli.

“Sono qui con il numero 1 dei produttori musicali e lui sa anche fare i capelli!”, dice la Hunziker, con la scritta “work in progress” sotto. Ora, la prima cosa che salta all’occhio è che il suo acconciatore-musicista non porta la mascherina, esattamente come lei, cosa che chi trucca e pettina dovrebbe fare. Ma la cosa più incredibile è che lui si infila una forcina in bocca per aprirla e poi gliela mette in testa come se niente fosse. Mentre la Hunziker scherza sul fatto che la Zilli non lo vuole sposare, lui risponde con un’altra forcina già in bocca e poi gliela mette di nuovo tra i capelli.

Così, senza il pensiero, evidentemente, che ci sia una pandemia mondiale in corso e che quei gesti siano l’antitesi del buonsenso in campo di prevenzione e di consigli igienico-sanitari. Il tutto con un platea di milioni di follower, una responsabilità non da poco. Chissà che la Hunziker non la smetta di inciampare in gaffe, prima o poi.

