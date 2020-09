Quando si è costantemente sotto i riflettori, capita purtroppo di dover fare i conti, specie in epoca social, con i cosiddetti haters, gli odiatori del web, i quali, sfruttando l’anonimato e nascondendosi dietro a un computer, riversano insulti e cattiverie nei confronti dei vip. Questa volta a diventare bersaglio di un hater è stata Aurora Ramazzotti.

“Tua madre così bella, tuo padre è bello, i tuoi fratelli bellissimi e tu così brutta?”, ha scritto un utente. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha pensato bene di non tenere per sé il messaggio poco dolce ricevuto, ma di condividerlo nelle sue storie Instagram, in modo da renderlo visibile a tutti. “Meglio essere brutti fuori o brutti dentro?”, è stata la risposta della ragazza, accompagnata da una faccina sorridente per sdrammatizzare.

Da sottolineare come negli ultimi tempi Aurora Ramazzotti abbia condiviso sui suoi profili alcuni post all’insegna del “Body positive”, in modo da sensibilizzare i follower ad amare il proprio corpo, anche con le inevitabili imperfezioni che ognuno di noi ha. A luglio, in particolare, l’influencer aveva pubblicato una foto in cui erano evidenti i segni dell’acne sulla sua pelle, sottolineando nella didascalia che la “perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella”. Un messaggio che evidentemente il suo hater poco arguto non deve aver colto.

