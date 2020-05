Aurora Ramazzotti choc a Michelle Hunziker: “Vuoi parlare di sesso o ti vergogni?”

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno rilasciato una lunga intervista al giornale tedesco Bild. Un colloquio in cui sono emersi anche alcuni particolari “piccanti” e in cui madre e figlia hanno parlato e scherzato su questioni legate alla sessualità. Ha iniziato Michelle Hunziker, parlando del rapporto con la figlia Aurora: “Possiamo parlare di tutto. Anche del sesso. Cioè, in realtà io non parlo della mia vita sessuale ma di quella di Aurora”. Questa sorta di distinzione tra la sessualità di Aurora (di cui si può parlare) e quella di Michelle (di cui invece bisogna tacere) ha provocato la reazione della ragazza: “Potresti parlare della tua vita sessuale, va bene per me. Ognuno fa sesso, è qualcosa di assolutamente normale. O ti vergogni di te stessa?”.

Insomma, tra mamma e figlia non sembra esserci intesa sulla questione. Nonostante questo, Aurora ha poi parlato positivamente di sua madre: “Ha fatto tutto al meglio. Mi ha insegnato molto, in particolare come fare a crescere con una madre famosa e bella. Il rischio era che il rapporto potesse chiudersi in una specie di competizione”.

Leggi anche: 1. Aurora Ramazzotti: “La prima volta che ho fatto l’amore? C’entra mia madre Michelle Hunziker”

Potrebbero interessarti Ascolti tv sabato 9 maggio: Roberto Benigni – I dieci comandamenti, Ciao Darwin Roberto Benigni e I dieci comandamenti tornano su Rai 1 Petrolio, le anticipazioni della puntata di stasera a tema Coronavirus