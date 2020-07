Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha raccontato in un’intervista a “Ogni Mattina” su Tv8 che all’età di 14 anni soffrì molto per colpa di un settimanale di gossip che fece un paragone tra il suo fisico e quello della madre Michelle Hunziker.

“Ho avuto problemi di peso, di pelle, di confronto, soprattutto con l’imposizione della nostra società, di come uno deve essere secondo le imposizioni – ha raccontato Aurora Ramazzotti – Avevo 14 anni, non lo dimenticherò mai, e c’era la mia foto in copertina al mare con mia madre, dove dicevano che mia madre era più bella di me. Insomma, avevo 14 anni compiuti, una ragazzina”.

“Sarò sempre un po’ in difficoltà, ma combatterò sempre per amarmi. Non devi cercare negli altri la forza per amarti, perché lì non la troverai, la devi cercare in te”, ha aggiunto la figlia della showgirl svizzera.

“Sembra che le nuove generazioni vogliano diventare senza imperfezioni. La colpa è anche dei social che alimentano questo fenomeno, che è pericoloso”, aveva scritto su Instagram Aurora alcuni giorni fa postando una foto di sé dove ha messo in mostra le imperfezioni naturali della sua pelle.



