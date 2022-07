Alighieri Durante detto Dante: il racconto narrato dal prof. Barbero

Questa sera, sabato 2 luglio 2022, va in onda su Rai 3 Alighieri Durante detto Dante. Vite e avventure di un uomo del Medioevo, un documentario del 2020 condotto da Alessandro Barbero. Di seguito vediamo quali sono le anticipazioni.

Anticipazioni

Questo documentario ripercorre la vita dell’iconico poeta ponendosi domande legittime di pubblico interesse. Ad esempio: chi era Dante e dove viveva, in quale famiglia nacque, cosa studiò e come nacque l’amore per la scrittura che lo portò a comporre la Divina Commedia? Alessandro Barbero dà voce a tutte queste domande e cerca di fornire anche le risposte andando a ritroso e raccontando un viaggio nella letteratura dell’epoca, ricostruendo i primi 36 anni di vita del poeta. Il documentario è diretto da Graziano Conversano ed è scritto da Davide Savelli. Traendo spunto da fonti e testimonianze del passato come fonti, documenti, cronache, si passa anche alla lettura dei testi di Dante grazie al supporto di attori. Si sceglie di dare voce a Giovanni e Filippo Villani, Giovanni Boccaccio (uno dei primi studiosi di Dante), Leonardo Bruni, Dino Compagni, Jacopo di Pandolfino. Il documentario dovrebbe durare circa 80 minuti.

Alighieri Durante detto Dante streaming e TV

Dove vedere Alighieri Durante detto Dante in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il documentario va in onda sabato 2 luglio 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, su Rai 3. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi in chiaro sul tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD. Chi invece vuole seguirlo in live streaming può accedere a RaiPlay, la piattaforma gratuita previa registrazione che consente di seguire in diretta tutto ciò che passa per TV.