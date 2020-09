A star is born, il film con Lady Gaga: trama, cast, streaming

Questa sera, martedì 15 settembre 2020, arriva in prima tv il film A star is born con protagonista Lady Gaga e Bradley Cooper. Il film non è altro che il remake del musical È nata una stella, diretto nel 1937 da William A. Wellman; in realtà è anche il terzo remake dopo il musical del 1954 e del musical rock del 1976. Nel 2018 è stato inserito nell’American Film Institute tra i migliori dieci film dell’anno e ha ottenuto 8 nomination agli Oscar, vincendo poi per la migliore canzone con “Shallow”. Il film porta per la prima volta sul grande schermo Lady Gaga, cantante pop amata in tutto il mondo per la sua creatività eccentrica che si era già cimentata con il piccolo schermo, recitando nella quinta stagione di American Horror Story. Vediamo qual è la trama e il cast del film musicale.

A star is born, la trama

Jack è un famoso cantante rock country. Mentre la sua vita all’esterno appare tutta rose e fiori, Jack combatte una lotta contro l’alcolismo e l’abuso di droghe, ad aiutarlo è Bobby, il suo manager nonché fratellastro. Una sera, dopo uno spettacolo, Jack si reca in un bar per un drink (l’ennesimo) e ascolta l’esibizione di una ragazza, Ally, una cameriera del posto e cantautrice. Infatuato dalla sua bravura, Jack si mette a chiacchierare con lei e trascorrono la notte insieme a conoscersi. Ally gli spiega di non aver avuto successo nel campo della musica, perché pur avendo talento in molti si fermano al suo aspetto fisico. Ally condivide con lui alcuni testi musicali scritti di proprio pugno e Jack la invita al suo prossimo spettacolo. Jack riuscirà a farla salire sul palco e a farla cantare, superando la propria timidezza. Canteranno insieme “Shallow” e da quel momento non si separeranno più. Jack la invita a partecipare alla sua tourneé e molto presto i due inizieranno una storia d’amore.

La presunta storia tra Lady Gaga e Bradley Cooper

Ally ne fa di strada e durante il tour incontra Rez, un produttore discografico che la mette sotto contratto e la spinge verso il pop. Jack, seppur contrariato, la sostiene e Ally ottiene grande fama, viene persino nominata ai Grammy Awards, ma il malcontento di Jack cresce e di conseguenza anche il suo problema con l’alcolismo. Ciò nonostante, la loro storia d’amore cresce e Jack le propone di sposarlo, così compiono un passo avanti e celebrano le nozze tempestivamente.

Durante la serata dei Grammy, Jack è sbronzo eppure si esibisce sul palco in onore del suo amico Roy Orbison, mentre la moglie viene premiata come artista dell’anno. Quando sale sul palco per riscuotere il premio, Jack è ormai ubriaco marcio e le cade addosso mettendola in imbarazzo. Da quell’episodio, il ragazzo comprende di aver bisogno di aiuto.

La trama e il finale di A star is born

A star is born, il cast

Chi vediamo nel cast? In prima linea la coppia protagonista composta da Lady Gaga e Bradley Cooper, che interpretano rispettivamente Ally CAmpana e Jackson Maine. Poi vediamo Andrew Dice Clay che interpreta Lorenzo Campana, Dave Chappelle invece è George Stone. Sam Elliott interpreta Bobby Maine, Anthony Ramos è Ramon, Rafi Gravron è Rez, Michael Harney è Wolfie e Halsey è la presentatrice dei Music Awards.

Il cast di A star is born

La storia vera di A star is born

A star is born, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere A star is born? Il film viene trasmesso in prima tv su Canale 5 martedì 15 settembre 2020, alle ore 21:25. Il canale principale di Mediaset lo trovate al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 505 per la versione HD. Chi vuole seguirlo in diretta streaming può farlo su MediasetPlay.

