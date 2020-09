A star is born, la trama e il finale del film premio Oscar

A star is born è il terzo remake del film musicale È nata una stella. Il film, del 2018, è diretto da Bradley Cooper e sancisce il suo debutto alla regia, così come per Lady Gaga è il primo film da protagonista al cinema (anche se l’abbiamo vista come protagonista della quinta stagione di American Horror Story). A star is born è stato nominato in 8 categorie agli Oscar, ma ha vinto soltanto il premio della miglior canzone. Di cosa parla? Vediamo la trama e come finisce.

Tutto su A star is born: trama, cast e streaming

A star is born, la trama del film

Jackson, per gli amici Jack, è una rock star, ogni sera si esibisce in città diverse, ha tantissimi fan sparsi per il mondo e appare felice della vita che ha. Nel privato, però, Jack soffre molto e si lascia consolare dall’alcol. Il suo passato non è stato facile, è nato che il padre aveva 63 anni ed era un alcolizzato, come lui, mentre la madre (appena 18enne) è morta di parto, quindi non l’ha mai conosciuta. In più, sin da piccolo, Jack soffre di acufene. Suo fratello maggiore non era molto presente durante la sua crescita e Jack ne ha sofferto molto.

La storia vera di A star is born

Una sera, dopo un concerto, Jack finisce in un bar per bere qualcosa e ascolta una ragazza che canta, Ally, una cameriera del posto. Incantato, Jack vuole conoscerla e saperne di più. Dopo il primo scontro acceso tra i due, Jack ribadisce l’intenzione di volerla conoscere ed esplorare il suo talento musicale, s’innamora già della sua voce. Il giorno dopo, Jack la invita ad un suo concerto. Ally, un po’ riluttante, dopo essersi licenziata dal bar dove lavora si reca al concerto e durante il concerto i due cantano insieme sul palcoscenico. Lì inizia il loro legame non soltanto artistico ma anche sentimentale. Jack, ancora ubriaco, non riesce a tenerle testa, ma durante la notte si sveglia e i due finiscono a letto insieme.

La presunta storia tra Lady Gaga e Bradley Cooper

Grazie al loro rapporto, i due cantano spesso insieme finché Ally non viene notata da un manager, che le fa incidere il suo primo album ma a patto che cambi direzione e si dedichi di più al pop. Ally accetta e la fama subito la raggiunge, eppure Jack non è felice di quei cambiamenti, avverte una distanza secca tra loro e forse anche per questo lui le propone di sposarlo. Ally arriverà a vincere anche un Grammy come migliore cantautrice esordiente. Durante il discorso di ringraziamento, però, Jack si presenta alla serata completamente ubriaco e, dovendo ritirare il premio con lei, instabile le cade addosso mettendola in imbarazzo davanti a tutti.

Il cast di A star is born

A star is born, il finale del film

Jack capisce di avere un problema e di essere un problema, ha toccato il fondo e non è giusto né per se stesso né per Ally, così decide di chiedere finalmente aiuto e si dà al rehab. Due mesi dopo, l’uomo esce dalla comunità e torna a casa come nuovo, sperando in un nuovo inizio. Il manager di Ally però non è dello stesso avviso e gli fa capire che è soltanto un peso per la moglie, il solo starle vicino diventa una pessima pubblicità e infama la sua carriera. Ally, intanto, gli comunica che la tournée europea è saltata: poco male, avrà modo di incidere un secondo album e di stare più tempo con lui adesso che è tornato. Jack però capisce che quella è una bugia, è stata Ally a rinunciare alla tournée per stare con lui e capisce che il manager ha ragione.

Quando Ally si allontana per esibirsi ad un concerto, al quale avrebbe dovuto partecipare anche lui, Jack decide di togliersi la vita e lo fa impiccandosi nel garage di casa con una cintura al collo. Ally, quando lo scopre, è completamente distrutta e canterà ai funerali una canzone che aveva scritto suo marito, quando lei aveva iniziato ad avere successo e che aveva nascosto tra le pagine del diario che Ally usava per scrivere le sue vere canzoni, prima di darsi al pop. Appuntamento con A star is born questa sera su Canale 5.

Potrebbero interessarti La giostra degli scambi: il cast dell’episodio de Il commissario Montalbano Deadpool: trama, cast e streaming del film con Ryan Reynolds A star is born, il film con Lady Gaga: trama, cast, streaming