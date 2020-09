La presunta storia tra Lady Gaga e Bradley Cooper dopo A star is born

Cosa c’è di vero sulla presunta storia d’amore tra Lady Gaga e Bradley Cooper, protagonisti del film A star is born? Della loro ipotetica relazione si è molto parlato, soprattutto dopo le immagini della loro esibizione sul palco degli Oscar 2019 sulle note di Shallow, colonna sonora del film. Una chimica evidente, tanto che molti hanno ipotizzato che l’amore tra i due non fosse solo limitato al set, ma si fosse trasferito anche nella vita reale.

Un’ipotesi che però sia l’attore e regista di A star is born sia la stessa cantante hanno più volte smentito. In particolare, a mettere fine alle voci è stata la stessa Lady Gaga in un’intervista a Oprah Winfrey per il numero di dicembre 2019 di Elle: “Francamente, penso che la stampa sia molto sciocca – ha detto la cantante – Voglio dire, certo che abbiamo creato una storia d’amore. Come interpreti e attori volevamo che le persone credessero che eravamo innamorati. Volevamo che le persone provassero quell’amore visto nel film anche durante gli Oscar. Volevamo che passasse attraverso l’obiettivo di quella telecamera e su tutti i televisori su cui veniva guardato – ha aggiunto – E ci abbiamo lavorato duramente, abbiamo lavorato per giorni. Abbiamo organizzato tutto, è stato preparato come una performance. In verità, quando ne abbiamo parlato, ci siamo detti: ‘Beh, pare che abbiamo fatto un buon lavoro!”.

Ad alimentare il gossip aveva poi contribuito la successiva separazione di lui dalla top model Irina Shayk, mamma della loro bambina, Lea. Uno tsunami mediatico alimentato dai social, con la top model sostenuta dai fan per aver dovuto assistere in prima fila “un simile spettacolo”. Insomma, nonostante in molti ci speravano, non c’è una storia tra Lady Gaga e Bradley Cooper.

La trama e il finale di A star is born

A star is Born, storia vera Lady Gaga

Ma di cosa parla A star is born? Molti credono che il film sia la storia vera di Lady Gaga e della sua grande ascesa, che l’ha trasformata in poco tempo in una stella della musica internazionale. Non tutti sanno infatti che il film è in realtà un remake di un remake di un remake. Il film del 2018 infatti si basa sul musical È nata una stella, diretto da William A. Wellman nel 1937 con Janet Gaynor e Fredric March, portato al cinema anche nel 1954 da George Cukor con protagonisti Judy Garland e James Mason e nel 1976 da Frank Pierson che ne realizzò una versione rock con Barbara Streisand e Kris Kristofferson.

Il cast di A star is born

Ma da dove prende spunto la storia di A Star is Born? C’è chi dice che siano stati la stella del cinema muto Colleen Moore e il marito alcolista John McCormick a ispirare la sceneggiatura ma in molti hanno anche ipotizzato che dietro la storia dei due protagonisti ci celassero dei rimandi a quella di Barbara Stanwyck che nel 1928 sposò la star del vaudeville Frank Fay proprio mentre la sua carriera stava per esplodere e quella del neo marito deflagrare a causa dall’alcolismo.

Insomma, A star is born non racconta nello specifico la storia di Lady Gaga, anche se ci sono molte similarità. Non a caso Bradley Cooper ha scelto proprio la cantante per affiancarlo. Prima di diventare una stella della musica pop, era infatti semplicemente Stefani Joanne Angelina Germanotta, una ragazza di New York con origini italiane con il sogno di diventare cantautrice proprio come la sua Ally. Un sogno diventato realtà, e che è valso anche la vittoria di un Oscar.

Potrebbero interessarti La giostra degli scambi: il cast dell’episodio de Il commissario Montalbano Deadpool: trama, cast e streaming del film con Ryan Reynolds A star is born, il film con Lady Gaga: trama, cast, streaming