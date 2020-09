A star is born, il cast del film: i personaggi

Su Canale 5 arriva in prima serata e in prima tv il film A star is bork, il terzo remake di E’ nata una stella che porta in scena la coppia inedita Bradley Cooper-Lady Gaga. La storia segue Jack, una rock star, che s’innamora del talento di Ally e la aiuta a trovare la sua strada. Ma si sa il mondo delle star non è facile come sembra, anche Jack seppur sia amatissimo dal pubblico ha un grave problema d’alcolismo che non riuscirà a sconfiggere facilmente. Ally sarà la sua bussola. Ad interpretare i protagonisti sono proprio Bradley Cooper, che si cimenta anche come regista per la prima volta, e Lady Gaga, icona pop. Vediamo qual è il cast del film.

A star is born, il cast

La protagonista è Lady Gaga, artista poliedrica conosciuta come un’icona pop che ha colpito il mondo intero per il suo stile eccentrico e per una voce fenomenale. Nel film interpreta l’inesperta Ally che sogna di diventare una grande cantante, un sogno che si concretizza grazie a Jack. La rock star è interpretata da Bradley Cooper. Si vociferava tempo che i due attori avessero avuto una relazione extra coniugale sul set e per questo motivo entrambi i loro matrimoni siano poi terminati, in particolare quello di Cooper con la bella Irina. Ma entrambi hanno smentito categoricamente di aver avuto una storia d’amore.

Chi vediamo più nel cast? Andrew Dice Clay che interpreta Lorenzo Campana, Dave Chappelle invece è George Stone. Sam Elliott interpreta Bobby Maine, Anthony Ramos è Ramon, Rafi Gravron è Rez, Michael Harney è Wolfie e Halsey è la presentatrice dei Music Awards. Appuntamento con A star is born questa sera su Canale 5.

