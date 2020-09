A star is born, la storia vera da cui è tratto il film con Gaga e Cooper

A STAR IS BORN STORIA VERA – Su Canale 5 martedì 15 settembre 2020 arriva in prima tv il film A star is born, il remake (il terzo) del film musicale È nata una stella che è stato diretto da Bradley Cooper (il quale debutta alla regia con questo film) che recita anche come protagonista al fianco di Lady Gaga. Il film racconta la storia d’amore tra due amanti della musica: lui è Jack, una rock star che ha un grave problema d’alcolismo, lei invece è Ally, una ragazza che non credeva di poter vivere di musica e si era limitata a circoscrivere la sua passione a un semplice hobby. Quando i due s’incontrano, la loro vita cambia, ma i problemi di Jack restano e a lungo andare diventerà pesante per entrambi.

Tutto su A star is born: trama, cast e streaming

Quello che forse non conoscono in tanti è la verità che si cela dietro il personaggio interpretato da Bradley Cooper. Jack s’ispira infatti a Eddie Vedder e questo perché Cooper ha voluto dare un tocco diverso rispetto alle precedenti versioni del film: in passato infatti Jack è stato interpretato da Kris Kristofferson, Jason Mason e Fredric March. Per questo progetto, Cooper si è rivolto invece a Eddie Vedder, sottoponendogli anche le canzoni per avere un feedback. “Sono andato a Seattle e ho trascorso quattro o cinque giorni con lui facendogli 9.000 domande. E lui mi ha svelato cose che solo un musicista può sapere”, ha confessato il regista. Chi è Eddie Vedder? Per chi non lo sapesse è stato il cantante del gruppo Pearl Jam e una delle icone del movimento culturale grunge del quale il gruppo ha fatto parte. Suona diversi strumenti tra cui chitarra, armonica a bocca e ukulele.

La presunta storia tra Lady Gaga e Bradley Cooper

A star is born racconta la storia vera di Lady Gaga? Falso. Anche se, va detto, la storia è molto simile a quella della cantante che prima di diventare Lady Gaga era Stefani Joanne Angelina Germanotta, una ragazza di New York con origini italiane con il sogno di diventare cantautrice proprio come la sua Ally. Un parallelo tra vita serale e finzione cinematografica che l’ha portata sul palco degli Academy a duettare con Bradley Cooper sulle note di Shallow e impugnare il suo primo Oscar. Mica male…

La trama e il finale di A star is born

Potrebbero interessarti La giostra degli scambi: il cast dell’episodio de Il commissario Montalbano Deadpool: trama, cast e streaming del film con Ryan Reynolds A star is born, il film con Lady Gaga: trama, cast, streaming