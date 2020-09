Paura al Grande Fratello: Tommaso Zorzi con febbre a 39, portato via dalla casa in ambulanza

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha di nuovo la febbre

Paura al Grande Fratello per Tommaso Zorzi che è stato costretto a lasciare la Casa a causa di un malore nella notte di ieri, domenica 20 settembre. Ad annunciare la notizia è stata Federica Panicucci nel corso di Mattino Cinque, la trasmissione da lei condotta che come ogni giorno dedica uno spazio al reality di Canale 5.

Il giovane concorrente è stato accompagnato da un’ambulanza fuori dalla Casa per tutti gli accertamenti del caso. Dalle prime notizie trapelate, Tommaso Zorzi avrebbe una temperatura corporea di 39 gradi, una febbre che comincia a preoccupare anche gli altri inquilini. Da quel che sembra però, pare che l’influencer avrebbe “solo” una grave forma di sinusite.

Già la scorsa settimana Zorzi è stato visitato per una febbre sospetta ma dopo i controlli è rientrato nella casa in tempo per il serale di venerdì. Federica Panicucci ha parlato di un “isolamento in via precauzionale“, ma il malore del concorrente non è legato al Coronavirus.

