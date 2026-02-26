Icona app
Musica

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha risolto (per ora) il problema dei festini bilaterali: “Stasera vi frego”

Credit: AGF

Continua il tormentone lanciato dalla cantante

di Niccolò Di Francesco
Continua la battaglia di Elettra Lamborghini contro i festini bilaterali che non la fanno dormire al Festival di Sanremo 2026. La cantante, che nella terza serata della kermesse musicale non è impegnata sul palco dell’Ariston avendo cantato nella serata di mercoledì 25 febbraio, ha risolto momentaneamente il problema. L’interprete, infatti, ha scritto sui social: “Stasera vi frego. Sto andando a Montecarlo a dormire”.

La cantante, che si era sfogata sui social perché non riusciva a dormire a causa della musica troppo alta proveniente da qualche evento collaterale legato alla kermesse musicale, aveva dichiarato sul palco dell’Ariston: “Dovete smettere con questi festini, se stasera non smettono vado giù con il megafono, in ciabatte. Ci sono troppi festini bilaterali”. Quella della cantante, però, è ormai diventata una vera e propria battaglia contro i festini bilaterali. Collegata con la trasmissione di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno, Elettra Lamborghini ha rivelato di non essere riuscita a dormire bene neanche la scorsa notte, così come peraltro aveva già dichiarato sui social.

“Ti volevo chiedere scusa perché hai visto l’occhiale? Sono stanca, non ho dormito neanche stanotte. Dopo caricherò sui miei social, vi voglio fare vedere, ho individutato un focolaio di un festino bilaterale e sono andata a spegnerlo. Poi sono andata in hotel e pensavo fosse quello ma c’è un altro focolaio che ho individuato ma ero troppo stanca per andare col megafono allora penso che, se dovesse risuccedere, lo farò stasera” ha dichiarato la cantante, sempre più idolo dei social per le sue tante dichiarazioni senza freni.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
