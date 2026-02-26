I festini bilaterali di Elettra Lamborghini sono diventati un vero e proprio tormentone del Festival di Sanremo 2026. La cantante, che si era sfogata sui social perché non riusciva a dormire a causa della musica troppo alta proveniente da qualche evento collaterale legato alla kermesse musicale, ha dichiarato sul palco dell’Ariston: “Dovete smettere con questi festini, se stasera non smettono vado giù con il megafono, in ciabatte. Ci sono troppi festini bilaterali”. Quella della cantante, però, è ormai diventata una vera e propria battaglia contro i festini bilaterali. Collegato con la trasmissione di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno, Elettra Lamborghini ha rivelato di non essere riuscita a dormire bene neanche la scorsa notte, così come peraltro aveva già dichiarato sui social.

“Ti volevo chiedere scusa perché hai visto l’occhiale? Sono stanca, non ho dormito neanche stanotte. Dopo caricherò sui miei social, vi voglio fare vedere, ho individutato un focolaio di un festino bilaterale e sono andata a spegnerlo. Poi sono andata in hotel e pensavo fosse quello ma c’è un altro focolaio che ho individuato ma ero troppo stanca per andare col megafono allora penso che, se dovesse risuccedere, lo farò stasera” ha dichiarato la cantante, sempre più idolo dei social per le sue tante dichiarazioni senza freni. Antonella Clerici ha risposto all’interprete dandole ragione: “Sono d’accordo con te perché chi va a Sanremo a lavorare, com’è capitato a me facendo la conduttrice e a chi canta, ha bisogno di riposare. Poi gli altri fanno le feste, va bene, però magari da un’altra parte”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Nel frattempo, come dichiarato alla trasmissione di Rai 1, Elettra Lamborghini è andata realmente a caccia di festini bilaterali a Sanremo. In un video postato sui suoi profili social, infatti, la cantante è ripresa mentre stacca la spina da una cassa e afferma: “Basta festini collaterali, basta festini bilaterali. Bisogna andare a letto”. Ma cosa sono esattamente questi festini bilaterali? Si tratta di una serie di eventi, legati al Festival di Sanremo, che si svolgono in città. Tra feste private, eventi sponsorizzati, dj set, presentazioni e cene di gala, infatti, il comune ligure, nella settimana in cui si svolge la kermesse musicale, si trasforma in un grande, unico, evento a cielo aperto 24 ore su 24.