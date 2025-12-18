Icona app
Spettacoli

La Rai smentisce il ritorno di Amadeus: “Non è nei piani editoriali”

Viale Mazzini smentisce le indiscrezioni che volevano come imminente il ritorno del conduttore alla tv di Stato

di Niccolò Di Francesco
La Rai smentisce con una nota ufficiale il ritorno di Amadeus in Rai. Pur ribadendo la “stima professionale nei confronti del conduttore”, Viale Mazzini ha chiarito che “il suo ritorno non rientra nei piani editoriali dell’azienda”. Nelle ultime ore era stato il sito Dagospia a lanciare l’ultima indiscrezione in ordine di tempo. Il sito diretto da Roberto D’Agostino, infatti, aveva scritto che il 2027 sarà l’anno “che vedrà il ritorno di di Amadeus sul palco dell’Ariston, per la messa cantata di Sanremo”.

Secondo Dagospia, “sponsor” del ritorno di Amadeus in Rai sarebbe stato Fiorello, che potrebbe anche ritornare in prima serata con un programma tutto suo. E Warner Bros Discovery con cui il conduttore ha un ricco contratto? Non si strapperebbe i capelli sempre secondo quanto scrive il sito diretto da Roberto D’Agostino. “I dirigenti della rete di Discovery non vedevano l’ora di recedere dall’onerosissimo contratto quadriennale con l’ex disc jockey” si legge. Questo perché “la catena di flop inanellata da Amadeus, con i suoi programmi a Nove, avrebbe avuto un certo peso sul bilancio di Discovery, per pubblicità incassata e poi rimborsata a causa del mancato raggiungimento dello share stabilito nei contratti. Si parla di una sommetta intorno ai 15 milioni di euro”.

Un’indiscrezione simile era stata recentemente lanciata dal sito Affari Italiani, che dava il ritorno in Rai di Amadeus molto vicino. In quel caso, oltre al Festival di Sanremo 2027, anche Affari Italiani aveva parlato di un game show preserale inedito che vada ad alternarsi con l’Affari Tuoi di Stefano De Martino e della possibile conduzione di Mirror, un programma musicale il cui format è stato acquistato dalla tv di Stato.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca