Amadeus torna in Rai? L’indiscrezione: “Pronti per lui uno show musicale, un game e il Festival di Sanremo”

L’avventura di Amadeus alla Warner Bros Discovery potrebbe essere finita con il conduttore che potrebbe presto fare ritorno in Rai. A lanciare la clamorosa indiscrezione è Affari Italiani, secondo cui Viale Mazzini starebbe sondando la possibilità di riportare a “casa” il presentatore, reduce da ascolti deludenti ottenuti sul canale Nove. Ma cosa potrebbe fare Amadeus? Tra le ipotesi lanciate dal sito quella della conduzione di Mirror, un programma musicale il cui format è stato acquistato dalla tv di Stato. E ancora: un game show preserale inedito che vada ad alternarsi con l’Affari Tuoi di Stefano De Martino. E poi c’è il Festival di Sanremo, la cui conduzione nel 2027 è ancora un’incognita. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore dell’edizione 2025 e 2026, ha già dichiarato che il prossimo Sanremo sarà l’ultimo per lui.

Interpellato sugli ascolti non proprio esaltanti ottenuti sul Nove, Amadeus di recente aveva dichiarato: “Il Nove è un canale ambizioso e sta cercando di diventare generalista. Il pubblico ha delle abitudini di sintonizzarsi su alcuni canali. Se mi sposto sul Nove con un programma conosciuto, ci vuole pazienza. Sono stato abituato a cinque anni di Sanremo, dove ho accumulato una serie di polemiche, molte delle quali pretestuose. Questo ti aiuta ad andare dritto per la tua strada”.