Spettacoli

Amadeus torna in Rai? L’indiscrezione: “Pronti per lui uno show musicale, un game e il Festival di Sanremo”

Credit: AGF

L'avventura del conduttore a Warner Bros Discovery potrebbe essere giunta al termine

di Niccolò Di Francesco
L’avventura di Amadeus alla Warner Bros Discovery potrebbe essere finita con il conduttore che potrebbe presto fare ritorno in Rai. A lanciare la clamorosa indiscrezione è Affari Italiani, secondo cui Viale Mazzini starebbe sondando la possibilità di riportare a “casa” il presentatore, reduce da ascolti deludenti ottenuti sul canale Nove. Ma cosa potrebbe fare Amadeus? Tra le ipotesi lanciate dal sito quella della conduzione di Mirror, un programma musicale il cui format è stato acquistato dalla tv di Stato. E ancora: un game show preserale inedito che vada ad alternarsi con l’Affari Tuoi di Stefano De Martino. E poi c’è il Festival di Sanremo, la cui conduzione nel 2027 è ancora un’incognita. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore dell’edizione 2025 e 2026, ha già dichiarato che il prossimo Sanremo sarà l’ultimo per lui.

Interpellato sugli ascolti non proprio esaltanti ottenuti sul Nove, Amadeus di recente aveva dichiarato: “Il Nove è un canale ambizioso e sta cercando di diventare generalista. Il pubblico ha delle abitudini di sintonizzarsi su alcuni canali. Se mi sposto sul Nove con un programma conosciuto, ci vuole pazienza. Sono stato abituato a cinque anni di Sanremo, dove ho accumulato una serie di polemiche, molte delle quali pretestuose. Questo ti aiuta ad andare dritto per la tua strada”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
