Spettacoli

L’addio di Carlo Conti a Sanremo: “Il prossimo sarà l’ultimo”

Il conduttore ha confermato che, dopo il 2026, non condurrà un'altra edizione del Festival

di Niccolò Di Francesco
Carlo Conti è già al lavoro per Sanremo 2026 ma intanto conferma che non condurrà un’altra edizione della kermesse. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il presentatore afferma: “No, non lo rifarei l’anno successivo. La direzione artistica? No, quella è la parte più complicata, il lavoro grosso”. Conti aggiunge: “Arrivare a cinque a me sembra già un bel numero”. Il conduttore, poi, rivela che ha iniziato ad ascoltare sia le canzoni dei giovani che quelle dei Big: “Ascolto le canzoni dei giovani e da qualche tempo stanno arrivando anche quelle dei Big. Quanti brani dei Big ho già ascoltato fino a oggi? Saranno più o meno un centinaio, ma il grosso arriverà proprio in queste settimane”.

In onda dal 24 al 28 febbraio, al termine delle Olimpiadi invernali che si terranno a Milano-Cortina, il Festival di Sanremo 2026 verrà trasmesso come di consueto su Rai 1 dopo la querelle sul bando. Si hanno ancora poche informazioni sulla kermesse anche se, in una precedente intervista, Carlo Conti aveva già fatto capire di avere le idee chiare in merito ai co-conduttori: “L’idea è di avere tanti amici sul palco, l’anno prossimo farò la stessa cosa”. Un’altra certezza sarà la breve durata della manifestazione così come accaduto l’anno scorso: “Sembrava che la più grande preoccupazione fosse quella di non andare a letto tardi, poi è stato detto che correvo troppo, non si può fare contenti tutti. Ma questo è il mio ritmo. In ogni programma di prime time, a parte Sanremo, non finisco mai dopo la mezzanotte, non rincorro lo share”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca