Carlo Conti è già al lavoro su Sanremo 2026: “Proverò a farlo finire prima”

Non è passata neanche una settimana dalla fine del Festival di Sanremo 2025 che Carlo Conti, conduttore e direttore artistico anche della prossima edizione della kermesse musicale, è già al lavoro sulla prossime edizione.

Intervistato da Chi, il presentatore ha chiarito che anche nel 2026 la formula di Sanremo sarà la stessa, ovvero quella “baudiana”: “Il Festival lo vedo così da quando l’ho fatto per la prima volta. Ognuno ci mette il proprio tocco, ma il Festival che vediamo oggi è quello che ha inventato Pippo Baudo. Sì, ‘l’ha inventato lui'””.

“Per me il Festival deve essere fatto così e tutti noi lo facciamo così – ha aggiunto Carlo Conti – È come una partita della Nazionale di calcio: la partita è quella, poi negli anni ogni commissario tecnico può mettere schemi, fare catenaccio o giocare all’attacco, ma è sempre calcio. Si parte dalle canzoni, poi ciascuno ci può mettere più o meno ospiti, alla fine la vera forza di tutto è la gara”.

Sulle canzoni in gara, il conduttore specifica che i “brani li ascolto a partire da giugno”. Sui co-conduttori, invece, Carlo Conti sembra avere già le idee chiare: “L’idea è di avere tanti amici sul palco, l’anno prossimo farò la stessa cosa”.

Nonostante le critiche e i meme, il presentatore non transige sui tempi, ma anzi assicura che, se possibile, farà terminare il Festival ancora prima di quanto fatto quest’anno.

“Sembrava che la più grande preoccupazione fosse quella di non andare a letto tardi, poi è stato detto che correvo troppo, non si può fare contenti tutti. Ma questo è il mio ritmo. In ogni programma di prime time, a parte Sanremo, non finisco mai dopo la mezzanotte, non rincorro lo share” ha dichiarato Carlo Conti al magazine.