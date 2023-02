Sanremo lascia la Rai? La convenzione è in scadenza e il bando è aperto a tutte le reti tv

Festival di Sanremo e Rai sono un binomio inscindibile, o quasi. Lo show della canzone italiana è sempre andato in onda sulla tv di Stato, ma dal prossimo anno potrebbe non essere più così.

Per effetto di una sentenza del 2021 emessa dal TAR della Liguria, cui si era appellata l’AFI, l’Associazione Fonografici Italiani, ente che tutela gli interessi dei produttori discografici indipendenti.

La convenzione tra Rai e Sanremo è in scadenza, come rivelato da un servizio di Striscia la Notizia, e occorrerà un nuovo bando per l’assegnazione della futura gestione del marchio “Festival della canzone italiana”, di proprietà del comune ligure.

La gara dovrà essere aperta a tutti i partecipanti, hanno disposto i giudici, di fatto aprendo alla possibilità che competitor come Mediaset, La7 o Sky provino a “soffiare” lo show alla tv di Stato.

L’AFI ha anche chiesto di poter visionare i documenti della convenzione alla luce del fatto che la Rai, essendo un ente di servizio pubblico, finanzia il festival ogni anno con i soldi dei contribuenti.

Nei diversi anni le emittenti televisive si erano opposte a questa esclusiva, ritenendo di essere estromesse illegittimamente dal bando. Sulla decisione del TAR si è espresso positivamente il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, al quale l’ipotesi che il Festival vada all’asta non può che far piacere.

Quest’anno i diritti sono stati ceduti per 4 milioni e 850 mila euro, un costo inferiore rispetto ai 5 milioni dell’anno scorso, che però si compensa con gli altissimi ricavi da sponsor, circa 50 milioni di euro, un record assoluto.