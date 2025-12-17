Icona app
Home » Spettacoli
Spettacoli

Amadeus torna in Rai? Dagospia non ha dubbi: “C’è lo zampino di Fiorello, nel 2027 condurrà il Festival di Sanremo”

Credit: AGF

Secondo il sito diretto da Roberto D'Agostino, il conduttore farà ritorno a Viale Mazzini nel 2027

di Niccolò Di Francesco
Amadeus tornerà in Rai e condurrà di nuovo il Festival di Sanremo a partire dal 2027: è quanto scrive Dagospia, il sito diretto da Roberto D’Agostino, secondo cui il 2027 sarà l’anno “che vedrà il ritorno di di Amadeus sul palco dell’Ariston, per la messa cantata di Sanremo”. Secondo Dagospia, “sponsor” del ritorno di Amadeus in Rai sarebbe Fiorello, che potrebbe anche ritornare in prima serata con un programma tutto suo. E Warner Bros Discovery con cui il conduttore ha un ricco contratto? Non si strapperebbe i capelli sempre secondo quanto scrive il sito diretto da Roberto D’Agostino. “I dirigenti della rete di Discovery non vedevano l’ora di recedere dall’onerosissimo contratto quadriennale con l’ex disc jockey” si legge.

Questo perché “la catena di flop inanellata da Amadeus, con i suoi programmi a Nove, avrebbe avuto un certo peso sul bilancio di Discovery, per pubblicità incassata e poi rimborsata a causa del mancato raggiungimento dello share stabilito nei contratti. Si parla di una sommetta intorno ai 15 milioni di euro”. Ma cosa farà Amadeus in Rai, oltre a condurre nuovamente il Festival di Sanremo? Dagospia parla di un programma in “access prime time” e di alcune prime serate. Un’indiscrezione simile era stata recentemente lanciata dal sito Affari Italiani, che dava il ritorno in Rai di Amadeus molto vicino. In quel caso, oltre al Festival di Sanremo 2027, anche Affari Italiani aveva parlato di un game show preserale inedito che vada ad alternarsi con l’Affari Tuoi di Stefano De Martino e della possibile conduzione di Mirror, un programma musicale il cui format è stato acquistato dalla tv di Stato.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca