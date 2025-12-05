Icona app
Ultimo aggiornamento ore 16:44
Home » Spettacoli
Cinema

Netflix acquista Warner Bros per 83 miliardi di dollari: nasce un nuovo colosso dell’intrattenimento

L'accordo è destinato a ridisegnare Hollywood

di Niccolò Di Francesco
Netflix ha raggiunto un accordo per acquistare gli studios e le attività in streaming di Warner Bros Paramount per 83 miliardi di dollari. “Insieme possiamo offrire al pubblico quello che vuole e ama” ha dichiarato l’amministratore delegato di Netflix, Ted Sarandos, commentando un accordo destinato a ridisegnare Hollywood e il mondo dell’intrattenimento in generale. Netflix ha vinto la sfida con Paramount Skydance e Comcast, che avevano presentato entrambe delle offerte. Ora, però, l’accordo dovrà essere approvato dalle autorità antitrust.

L’accordo, oltre agli storici studi di produzione di Warner Bros, prevede l’acquisizione da parte di Netflix del marchio HBO, HBO Max e dell’intero catalogo di film e serie. Tra le produzioni più note, Il Trono di Spade, la saga di Harry Potter, Friends, I Soprano, The Big Bang Theory, Il Mago di Oz e pellicole come Casablanca, Via col vento e tutti i film dedicati ai supereroi della Dc. L’operazione dovrebbe essere conclusa entro i prossimi 12-18 mesi ed è destinata a cambiare gli equilibri nell’industria dell’intrattenimento a livello anche globale. Nei giorni scorsi un gruppo di produttori e filmmaker, che hanno deciso di mantenere l’anonimato, hanno scritto una lettera al Congresso Usa per esprimere preoccupazione temendo che l’acquisizione di Warner Bros. da parte di Netflix possa minare ulteriormente le sale cinematografiche.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
