Pupo litiga in macelleria a causa della mascherina messa male, lui sbotta

Pupo bisticcia in macelleria a causa della sua mascherina, a detta dei presenti messa male: “Non può andare in giro così”. A raccontarlo è proprio Enzo Ghinazzi in arte Pupo ai microfoni di Radio Radio Lo Sport. “L’altro giorno in macelleria mi hanno fermato dicendomi ‘Guardi lei signor Pupo ha la mascherine messa male, così non può andare in giro’. Io la stavo mandando a fare in c**o ma poi mi sono fermato e ho risposto ‘Guardi, forse ha ragione ma mi hanno dato questa mascherina. Poi magari la cambio a casa’”. Infuriato e piccato, Pupo ha poi proseguito: “Ma si può? Tutti sceriffi e inquisitori”.

Come tutti, anche Pupo ha ammesso di star accusando molto la mancanza di libertà personale in questo periodo così come l’impossibilità di spostarsi a proprio piacimento. “Faccio fatica ad accettarlo perché sono abituato ad andare sempre in giro”, ha spiegato, per poi lanciarsi su un pronostico di come affronteremo il ritorno alla normalità. “Dovranno farci lo stesso lavaggio del cervello che ci stanno facendo dicendoci ‘Lavate le mani, state a distanza, non baciatevi, non abbracciatevi, mettete le mascherine e i guanti’. Lo stesso lavaggio del cervello dovranno farlo dicendo abbracciatevi di nuovo, baciatevi, stringetevi la mano. La gente difficilmente tornerà in tempi brevi a fare le cose che faceva prima”.

Secondo Pupo, per gli artisti di qui a un anno sarà difficile tornare a suonare dal vivo. “Io che avevo tutta una serie di concerti nel mondo, in questo momento sarei stato in Australia dove c’erano già dei teatri pieni, ho rimandato tutto al 2021. Non solo per la sicurezza, ma anche perché psicologicamente la gente dovrà ritrovare lo stimolo per tornare”.

Leggi anche:

1. Tensione sul volo Lamezia Terme-Roma, ma Pupo canta e calma i passeggeri / 2. Grande Fratello Vip, Salvo attacca Alfonso Signorini e chiama in causa Pupo

Potrebbero interessarti L’emozionante monologo di Lella Costa a EPCC sugli anziani e il Coronavirus | VIDEO Fase 2 per la Tv: tutti i programmi che riprendono la programmazione dal 4 maggio Boss Doms va avanti senza Achille Lauro: ecco il suo progetto solista