Noel Gallagher: “Sniffavo cocaina ogni notte e avevo attacchi di panico terribili”

L’ex rockstar degli Oasis, Noel Gallagher, racconta il suo passato tra cocaina e attacchi di panico nel corso di un’intervista per il podcast del conduttore radiofonico Matt Morgan Funny How?. Sniffava cocaina ogni sera. Così per 4 anni di fila. Gallagher è sprofondato nella dipendenza dalla droga nel 1997, periodo in cui soffriva anche di violenti attacchi di panico: “Avevo terribili attacchi di panico che mi paralizzavano. Una notte sono persino finito in ospedale”, ha affermato l’ex artista degli Oasis.

“Immagina di avere la psicosi e di dover andare in ospedale – ha raccontato l’artista 52enne -. […] A causa della cocaina ho avuto violenti attacchi di panico, motivo per cui ho smesso”. Il 5 giugno 1998, infatti, Noel ha deciso di dire basta alla droga. E’ successo durante una serata con alcuni amici che fumavano marijuana e sniffavano cocaina, racconta nell’intervista. Lui quella sera non ha toccato droghe e si è limitato a mangiare una vaschetta di noodles.

Da lì la decisione di trasferirsi in Thailandia con Meg Matthews, la moglie di allora dalla quale ha avuto la figlia Anaïs e poi in campagna, nel Regno Unito, isolato dal resto del mondo, persino senza telefono, per concentrarsi su di sé e per combattere la dipendenza dalla droga.

Leggi anche: 1. “Rimettiamo insieme gli Oasis”, Liam Gallagher scrive al fratello Noel / 2. Liam Gallagher ha incontrato sua figlia 21enne Molly per la prima volta

Potrebbero interessarti Polemiche per lo scherzo de “Le Iene” a Natalia Paragoni e Andrea Zelletta Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 13 maggio 2020 | Trono classico o over? “Peccato per quel filo israeliano”: Chef Rubio contro Mahmood. E nella polemica interviene anche Gemitaiz