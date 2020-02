Nina Moric era drogata quando si è sottoposta alla macchina della verità durante l’ultima puntata del programma tv Live – Non è la D’Urso? Il sospetto lo ha lanciato il suo ex, Luigi Favoloso, accusato dalla modella di maltrattamenti. Ma sui social diversi utenti hanno notato qualcosa di strano nella voce, nelle smorfie e nell’aspetto fisico della Moric. Lei, peraltro, respinge gli attacchi al mittente.

Nina Moric ha accettato di sottoporsi al test della verità per verificare l’attendibilità della sua denuncia nei confronti di Favoloso, suo ex fidanzato. La modella sostiene che l’uomo – concorrente del Grande Fratello 2018 – l’avrebbe picchiata con “calci, pugni e tanto altro” e avrebbe maltrattato anche il figlio di Moric, nato dalla relazione tra lei e l’imprenditore-paparazzo Fabrizio Corona. Per dimostrarlo, la donna ha anche mostrato sui social e in tv alcuni lividi procurati dalle botte.

Favoloso sostiene che nelle accuse della ex non ci sia niente di vero. Dopo essersi allontanato per un periodo dall’Italia senza informare nessuno, l’uomo è rientrato ed è andato in tv a Live – Non è la D’Urso per difendersi.

Nella puntata di lunedì 17 febbraio de programma tv Nina Moric si è sottoposta alla macchina della verità, in collegamento da casa sua insieme a un tecnico. Iniziato il test, la modella è apparsa frastornata. “Non ti senti bene?”, le ha chiesto la conduttrice Barbara D’Urso. “No, mi sento bene, ma vedere tutta questa parodia mi fa stare male”, ha risposto Moric. “Ho subito violenza e voglio chiudere il sipario di questo spettacolo. Sono stanca”.

Sui social molti utenti hanno notato qualcosa di strano nel suo comportamento. Favoloso ha anche messo in dubbio il suo stato di salute psico-fisico. “La regola della macchina della verità è che una persona non deve essere sotto l’effetto di alcol, droga e psicofarmaci. Non voglio insinuare niente, ma nessuno ha controllato”, ha dichiarato l’ex fidanzato della donna.

Nina Moric ha replicato duramente alle illazioni. “Drogata, malata di mente, ubriaca. Cos’altro mi avete detto? Ah sì, che ho ingannato la macchina della verità. Sarebbe così facile? C’erano i medici in casa che controllavano il battito del cuore e tutto il resto”, ha sottolineato la modella. “Ero solamente stanca di questa terrificante vicenda. Detto ciò, da domani comincio a respirare perché piano piano la verità sta uscendo fuori. Ci sono cose ben più precise che nessuno di voi immagina”.

E ancora: “Avevo l’auricolare sulle orecchie e quindi non volevo sentire quello che dicevano in studio, ma volevo concentrarmi su quello che volevo dire. Quindi, prima di giudicare, magari dovete informarvi un attimino sulla ragione per cui avevo gli occhi chiusi. Non volevo sentire nessuno, perché loro per me sono nessuno, nullità assolute. Sono soltanto nullità e alla nullità si risponde così, chiudendo gli occhi e dicendo la verità”.

