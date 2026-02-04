Icona app
Spettacoli

Netflix corteggia Chiara Ferragni per una docuserie sul Pandoro-gate: “Per lei un cachet importante”

L'influencer sarebbe in trattative con la popolare piattaforma streaming

di Niccolò Di Francesco
Dopo il proscioglimento per la vicenda del Pandoro-gate e la collaborazione sottoscritta con Guess, il rilancio di Chiara Ferragni potrebbe continuare attraverso una docuserie sulla sua vita in onda su Netflix. A lanciare l’indiscrezione è il magazine Chi secondo cui la popolare piattaforma streaming avrebbe “iniziato un vero e proprio pressing sull’imprenditrice per realizzare una docuserie a lei dedicata. Mettendo sul piatto un cachet di primissimo piano. L’influencer è però dubbiosa, la firma non è ancora arrivata”. La produzione, secondo quanto rivela Vanity Fair, dovrebbe concentrarsi proprio sulla vicenda del Pandoro-gate.

Per Chiara Ferragni si tratterrebbe della terza serie da protagonista, la prima, però, in onda su Netflix. L’influencer, infatti, è stata protagonista del film Chiara Ferragni – Unposted che, dopo tre giorni nelle sale, è approdato su Amazon Prime. Sempre sulla stessa piattaforma, inoltre, sono andate in onda le due stagioni di The Ferragnez, la docuserie che raccontava la vita matrimoniale di Chiara Ferragni e Fedez. Recentemente intervistata dal Corriere della Sera, l’imprenditrice digitale aveva rivelato di aver sofferto molto ma anche che presto avrebbe raccontato “senza rabbia cosa sono stati questi due anni”. Un’anticipazione, quindi, di quello che potrebbe effettivamente avvenire nel documentario Netflix qualora Chiara Ferragni finisca per accettare la proposta.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
