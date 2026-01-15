Chiara Ferragni: “Ora posso rinascere. Fedez? Mi sono sentita completamente abbandonata”

Dal proscioglimento per il Pandoro-gate alla separazione da Fedez: Chiara Ferragni parla al Corriere della Sera dopo la sentenza della terza sezione penale di Milano che ha chiuso la vicenda relativa alle campagne benefiche legate al pandoro “Pink Christmas” Balocco e alle uova Dolci Preziosi. “Appena ho sentito ‘articolo 531’ ho abbracciato Giuseppe (Iannaccone, ndr), mi sono messa a piangere, singhiozzavo. Sembrava un scena da film” afferma l’influencer che, subito dopo la sentenza, ha dichiarato che è stata la fine di un incubo: “Sono stati due anni in cui tutte le cose che potevano andare male sono andate male, ma ho sempre pensato che ci doveva essere per forza un bel finale perché non c’era nessun elemento per parlare di una truffa”.

L’imprenditrice digitale, poi, spiega come sono andate le cose: “Eravamo all’apice del nostro successo, erano gli anni in cui ho fatto Sanremo, la serie tv, le maggiori campagne global e progetti benefici molto importanti, perché mai avremmo dovuto fare qualcosa di irregolare nell’operazione del pandoro legata a una piccola operazione benefica dalla quale non avremmo guadagnato un euro in più? Abbiamo sempre pensato che potevamo fare errori, e li abbiamo fatti, ma in buona fede. Il problema è stato non capire che anche una questione del genere potesse avere dei rischi se non gestita bene, mentre io vedevo solo come una cosa positiva il dare un macchinario ad un ospedale. Sì, sono stata molto ingenua. Mi sono comunque presa tutte le responsabilità”.

Se potesse tornare indietro “mi circonderei di persone con più esperienza. Da business woman, da influencer, da celebrity, farò sempre errori di valutazione. La gente mi vedeva perfetta, ma sono umana anche io, provo sensazioni, però mai nella mia vita mi sarei immaginata indagata e imputata in un procedimento penale. È ciò che più ha mi fatto male. Certo, ci sarà sempre chi vorrà vedere la malafede. Gli hater fanno parte della mia storia”. Chiara Ferragni, poi, spiega di aver rilasciato solamente due interviste in questo periodo “perché avevo paura che qualsiasi cosa dicessi potesse essere usata contro di me. È stata una delle cose più difficili da gestire nella mia vita e l’ho voluta affrontare a testa alta perché sapevo di essere innocente”.

“Quando vinci tutti vogliono salire sul tuo carro, quando hai bisogno tante persone spariscono – spiega ancora l’influencer – C’è chi non ti considera più e parla male di te, ma anche tantissima gente che mi dava energia e diceva ‘Chiara, mi raccomando, non mollare’. E io rispondevo ‘No, non mollerò mai'”. Poi spiega cosa le ha fatto male: “Prima gli hater dicevano che ero superficiale, ma quando hanno detto che avevo truffato i bambini malati, cosa poteva esserci di peggio? Avevo fatto un errore di comunicazione verso i consumatori, invece davano una rappresentazione di me che era la più lontana dalla realtà”. Sulla separazione dal marito Fedez, invece, dichiara: “C’è stata una separazione pubblica nell’unico mio momento di bisogno, mi sono sentita completamente abbandonata. Ho sofferto tantissimo”.

Oggi, Chiara Ferragni è diversa: “Molto. Prima il valore era di essere sempre sulla cresta dell’onda, fare progetti di successo, sentire che comunque tutti mi applaudivano. In questi due anni ho fatto un lavoro su me stessa pazzesco perché ho imparato a prendermi cura della mia persona e a credere ogni giorno che la verità sarebbe emersa. Io sono un’eterna positiva, cerco sempre di vedere il bello. Adesso pian piano comincerò a parlare e racconterò senza rabbia cosa sono stati questi due anni. In aula ho stretto la mano al pm Fusco”. E alla domanda se oggi Chiara Ferragni rinasce, lei risponde: “Spero che rinasca, ma la persona tutta perfezione di prima con quell’aura, che io non ho mai cercato, ma che evidentemente in qualche modo ho alimentato, non esiste più. Ora sono più consapevole, più attenta e voglio essere più vera. Vorrei che gli altri riuscissero a percepirmi come sono veramente”.