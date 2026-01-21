Dopo il proscioglimento per il Pandoro-gate, Chiara Ferragni riparte da Guess: l’influencer, infatti, è il nuovo volto della campagna pubblicitaria globale per la primavera/estate 2026. Si tratta della prima importante collaborazione che vede protagonista l’imprenditrice digitale dopo la vicenda giudiziaria relativa alle campagne benefiche legate al pandoro “Pink Christmas” Balocco e alle uova Dolci Preziosi. “Una vestibilità iconica. Iniziamo questo nuovo capitolo con una grande novità: sono il nuovo volto di GUESS per la campagna Primavera ’26. Grazie a Paul Marciano e a tutto il team di GUESS per aver realizzato tutto questo e ai Morelli Brothers che ha girato questa fantastica campagna” ha scritto Chiara Ferragni in un post Instagram. E tra le stories ha aggiunto: “Sono profondamente grata a Guess per aver creduto in me durante un periodo così complesso e per avermi dato questa meravigliosa opportunità per ripartire professionalmente”.

“Fin dall’inizio abbiamo sentito una forte connessione con Chiara: la sua energia, la sua sicurezza, il suo atteggiamento e, naturalmente, la sua bellezza erano perfettamente in linea con lo spirito Guess. Rappresenta una donna che crede in sé stessa e va avanti con determinazione” spiega Paul Marciano, co-fondatore e chief creative officer di Guess.