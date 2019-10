Nadia Toffa parla di Berlusconi nel suo ultimo video di saluti

Il pubblico di Nadia Toffa continua a ricordare l’amata conduttrice tv e a commuoversi per la sua morte prematura il 13 agosto scorso.

L’ultima occasione è stata quando, durante la prima puntata de Le Iene di questa nuova stagione, 100 Iene si sono ritrovate sul palco di Cologno Monzese per commemorare la morte della collega, che tutti rimpiangono e ricordano con tristezza e affetto.

Commosse, le 100 iene hanno ricordato Nadia Toffa e proiettato un video che risale a dicembre 2018, quando Toffa chiamò un suo collega per registrate “l’ultimo saluto”, un filmato di addio in cui chiedeva all’amico di accompagnarla in un viaggio di memoria tra le persone che l’hanno amata.

“Mia madre ‘Mamma Marghe”, Toffa inizia così l’elenco.

“Mi dispiace più per lei che per me perché mi ha vista soffrire tanto”, dice Nadia del video.

“Due mie compagne di classe delle superiori, del liceo classico. Tommaso, che per me è come un fratello, un mio amico di Brescia”.

E poi ancora, dice Nadia: “David Parenti, il boss” ovvero l’autore e l’inventore del programma tv che ha formato Nadia, Le Iene.

Le Iene, il video inedito di Nadia Toffa: “Non credo avrò ancora molto tempo”

E poi continua parlando di Silvio Berlusconi perché, spiega, vorrebbe avere la possibilità di salutarlo in un ipotetico viaggio di ultimi saluti.

“Pensavo Berlusconi non l’ho mai conosciuto. Troviamo il numero vediamo se ci risponde”

“Avrei delle curiosità da chiedergli. Non è mio amico ma provo gratitudine, perché lui ha fatto partire un elicottero da Trieste quando sono stata male il 2 dicembre e mi ha fatto arrivare al San Raffaele. In azienda tutti continuano a riportarmi che chiede di me, come sto, è sinceramente e umanamente preoccupato per me”, diceva Toffa nel video.

Potrebbero interessarti Un passo dal cielo 5: le anticipazioni della quinta puntata di giovedì 10 ottobre 2019 Un passo dal Cielo 5: la trama della quarta puntata in onda oggi 3 ottobre 2019 Giovanni Veronesi, chi è il regista e sceneggiatore che conduce Maledetti amici miei

“Quindi mi piacerebbe ringraziarlo e conoscerlo, avrei delle curiosità da chiedergli”.

Gli direi: “Non l’ho mai votata, né incontrata, non sono la miglior conduttrice di Mediaset, perché ci tiene così tanto da mandarmi un elicottero da trieste al San Raffaele? Mi aveva anche telefonato, una volta”.

Ultimo saluto a Nadia Toffa, Le Iene rispondono alle polemiche sui tre assenti