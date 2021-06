Maneskin, le foto dei genitori di Damiano David svelano a chi somiglia davvero

Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest, i Maneskin sono ormai diventati un fenomeno internazionale, come conferma l’articolo pubblicato di recente su di loro sul New York Times. Il gruppo romano gode di popolarità anche all’estero, e sui social esistono numerose pagine fan che li riguardano. Proprio una di queste pagine su Instagram ha pubblicato una foto dei genitori di Damiano David, il front man della band.

Nelle scorse settimane la foto del cantante era stata pubblicata da diversi utenti sui social accanto a quella di Lady Diana, per una presunta somiglianza tra i due. La foto dei genitori di Damiano ora mette invece in luce da chi ha preso davvero la sua bellezza e il suo fascino il giovane front man. La forma del viso, in particolare, ricorda quella del padre, mentre i folti capelli scuri e il sorriso sono quelli di sua madre. Ma chi sono i genitori di Damiano David?

La madre e il padre di Damiano, Rosa Scognamiglio e Daniele David, sono due assistenti di volo e hanno due figli (Damiano, nato nel 1999 e il fratello Jacopo, nato nel 1996). Nella foto pubblicata dalla pagina Maneskin Europe, risalente ad alcuni anni fa, i genitori di Damiano sono ritratti durante una vacanza in Cina, nei pressi della grande muraglia. La coppia ha sempre viaggiato molto anche per via del lavoro.

In altre foto, più recenti, la madre di Damiano è ritratta insieme a lui e all’altro figlio, Jacopo. Nell’ultimo mese, il cantante dei Maneskin è stato al centro delle accuse, poi rivelatesi del tutto infondate, di uso di droga. Il giovane cantante è risultato negativo al test antidroga. “Cocaina? Damiano uno sfigato, beve a malapena una birra”, aveva raccontato la band al quotidiano britannico The Guardian.

