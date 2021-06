Dopo le accuse per il presunto consumo di droga rivolte al frontman dei Maneskin, Damiano, il gruppo italiano rock arrivato primo a Sanremo e all’Eurovision subisce un nuovo attacco. Questa volta si tratterebbe di plagio: secondo Joris Lissens – membro 55enne della band olandese The Vendettas – “Zitti e Buoni”, il brano con cui la band ha partecipato alle due competizioni musicali, sarebbe troppo simile a “You Want It, You’ve Got It”, incisa nel 1992.

Lissens ha dichiarato “di aver avuto subito l’impressione di sentire un riff della sua band”. “Questi giovani non erano ancora nati ai tempi del nostro gruppo. Ma come hanno detto proprio i Maneskin, il rock and roll non muore mai”, ha detto il musicista. Molti utenti hanno commentato il video della canzone pubblicato in questi giorni su Youtube facendo notare come il brano incriminato sia un giro di chitarra abbastanza comune e rielaborato in diverse canzoni.