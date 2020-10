Il cane rischia di morire, Fedez paga l’intervento alla padrona

Il suo cane rischia di morire, il bellissimo gesto di Fedez

Fedez non può resistere al richiamo di Leo, che in questo caso non è Leone, suo figlio, ma un bel cagnetto che a 10 anni rischia di morire per via di due ernie bilaterali che stanno lentamente schiacciando la sua prostata, ciò comporterebbe un blocco intestinale. Il cagnolone dovrebbe subire due interventi diversi nella stessa operazione, il suo è un vero e proprio codice rosso, ma la sua padrona non può permetterselo e, per questo, ha lanciato da poco una raccolta fondi online per avere un aiuto.

E Fedez, a sorpresa, ha versato 602 euro (l’intera somma) per sostenere i costi dell’operazione, un meraviglioso gesto di solidarietà che aiuterà tantissimo Leo e la sua padrona; quest’ultima su Twitter ha ringraziato di cuore il rapper: “Mi ha donato la somma per l’intervento. Io e papà stiamo praticamente piangendo, grazie Fede non smetterò mai di dirlo sei una persona speciale. Se penso che i miei genitori ieri erano con le lacrime agli occhi perché volevano vendersi i loro ricordi di valore”.

Intanto sui social i fan sostengono la buona azione di Fedez e c’è chi scrive: “La cosa meravigliosa sapete qual è? è che lo ha fatto senza che nessuno se ne accorgesse, di cuore e non per avere quel momento di gloria ed essere lodato. Se non fossi andata a controllare non me ne sarei nemmeno accorta. Federico sei unico”.

