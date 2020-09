Chiara Ferragni denunciata dal Codacons, la reazione di Fedez

Chiara Ferragni torna nel mirino del Codacons: l’influencer è stata denunciata per blasfemia e offesa al sentimento religioso perché, a corredo di un’intervista per Vanity Fair, è apparsa una sua immagine che la raffigurava come la Madonna. Scattata la nuova denuncia, non è tardata ad arrivare la reazione del marito Fedez, che ha semplicemente scritto: “Mi mancavano”. Ricordiamo, infatti, i trascorsi tra i Ferragnez e il Codacons (soprattutto in occasione del Festival di Sanremo). Ma, in un’altra storia Instagram, Fedez ha ricondiviso il tweet di Guido Crosetto, dove si critica il gesto del Codacons: “Il Codacons ha denunciato Chiara Ferragni per blasfemia. Ricordavo che il Codacons si occupasse di tutelare i consumatori, poi ho capito che serviva a far pubblicità a chi lo gestiva. C’è però un limite. Ha preso di mira Fedez e Ferragni per avere più share. Ma ormai è stalking”. E qui Fedez aggiunge “Amen. Passo e chiudo”.

Perché Chiara Ferragni è stata denunciata dal Codacons?

Facciamo un passo indietro: la settimana scorsa, è uscita un’intervista di Chiara Ferragni su Vanity Fair. A corredo dell’intervista, è stata realizzata un’immagine che raffigura l’influencer come una moderna Madonna con bambino, dipinta da Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato. Il Codacons ha quindi mosso azioni legali nei confronti della Ferragni: “resentiamo un esposto alla Procura della Repubblica e al Ministro dei beni culturali Dario Franceschini affinché intervengano su quella che non è una provocazione, ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondo religioso e per l’arte in genere. L’immagine che raffigura la Ferragni nei panni di una moderna Madonna con bambino dipinta da Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato sfrutta la figura della Madonna e la religione a scopo commerciale, essendo noto come la Ferragni sia una vera e propria ‘macchina da soldi’ finalizzata a vendere prodotti, sponsorizzare marchi commerciali e indurre i suoi follower all’acquisto di questo o quel bene”.

