Elodie si scaglia contro Salvini: “Piccolo uomo”. E difende il collega Sergio Sylvestre

Elodie difende Sergio Sylvestre

Dopo Emma Marrone, anche Elodie prende le difese di Sergio Sylvestre dopo gli insulti ricevuti dagli haters e da Matteo Salvini per la “gaffe” commessa dal cantante prima della finale di Coppa Italia. “Sono schifata nel leggere commenti razzisti. Sergio era emozionato, e voi l’avete offeso. Non ve lo meritavate un Inno nazionale cantato da Sergio, questo è il problema”, dice arrabbiata Elodie in una stories Instagram.

“Sono schifata, mortificata, dispiaciuta. Questo è fare del male alle persone gratuitamente. Siete delle brutte persone. Delle merde, anzi”, continua la cantante in difesa del collega. Elodie ha poi risposto su Twitter al video postato da Matteo Salvini, in cui il leghista criticava l’esibizione di Sergio Sylvestre attraverso la scritta “Sbaglia l’Inno e saluta col pugno chiuso, ma dove l’han trovato? Povera Italia!”. “Non perde mai occasione per dimostrare quello che è, un piccolo uomo”, ha scritto Elodie.

“Dovrebbe cercare di capire cosa significa quel pugno o un movimento come Black Lives Matter. Ma in fondo non può, lui non può capire cosa vuol dire essere nero. Io però sono nato così. Quando è morto George Floyd ha visto che hanno fatto tutti i post, non so se anche lui lo ha fatto. Ma in generale dovrebbe informarsi meglio su cosa significa essere nero. Con quel pugno e con la mia voce parlo anche per quelle persone che non possono più alzare la mano, che non anno più voce. Parlo per loro. Quindi se ha qualche dubbio sul significato del mio pugno, lo invito a chiamarmi”, aveva risposto Sergio Sylvestre a Salvini.



