Sergio Sylvestre risponde a Matteo Salvini

Non si è fatta attendere la risposta di Sergio Sylvestre a Matteo Salvini. Il leader della Lega aveva duramente criticato la gaffe commessa dall’ex cantante di Amici prima della finale di Coppa Italia all’Olimpico tra Napoli e Juventus: “Sbaglia l’Inno di Mameli e saluta col pugno chiuso! Ma dove l’hanno trovato?!? Povera Italia!”. Ma Sylvestre ha deciso di replicare.

“Dovrebbe cercare di capire cosa significa quel pugno o un movimento come Black Lives Matter. Ma in fondo non può, lui non può capire cosa vuol dire essere nero. Io però sono nato così. Quando è morto George Floyd ha visto che hanno fatto tutti i post, non so se anche lui lo ha fatto. Ma in generale dovrebbe informarsi meglio su cosa significa essere nero. Con quel pugno e con la mia voce parlo anche per quelle persone che non possono più alzare la mano, che non anno più voce. Parlo per loro. Quindi se ha qualche dubbio sul significato del mio pugno, lo invito a chiamarmi”, risponde Sergio Sylvestre a Salvini.

QUI IL VIDEO:

Leggi anche: 1. Matteo Salvini si scaglia contro Sergio Sylvestre: “Dove l’hanno trovato?” / 2. Sergio Sylvestre spiega perché ha sbagliato a cantare l’Inno nazionale / 3. Coppa Italia, gaffe di Sergio Sylvestre durante l’inno di Mameli. Dimentica una strofa | VIDEO/ 4. Sergio Sylvestre, chi è il cantante che ha sbagliato l’Inno di Mameli allo Stadio Olimpico

Potrebbero interessarti Matteo Salvini si scaglia contro Sergio Sylvestre: “Dove l’hanno trovato?” Enrico Nigiotti indagato per frode assicurativa Dalla vittoria ad Amici alla gaffe sull'inno di Mameli: chi è Sergio Sylvestre