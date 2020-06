È uscita la prima canzone di Chiara Ferragni con Baby K “Non mi basta più” | VIDEO

Se ne parlava ormai da giorni, ma finalmente abbiamo modo di ascoltare il nuovo singolo di Baby K, che in realtà è il primo di Chiara Ferragni. L’unione artistica della cantante e dell’influencer più amata dagli italiani è arrivata grazie a uno spot per Pantene, pubblicato qualche giorno fa dalle dirette interessate sui propri canali social. Di lì, è nata una collaborazione che ha permesso alla Ferragni di cimentarsi anche nel canto, un sogno nel cassetto ma che – come ha spiegato su Instagram – non ha mai potuto realizzare: “Avrei voluto fare la cantante, ma sono stonata come una campana”. Eppure, il modo di partecipare ad una canzone l’ha trovato, grazie all’intesa con Baby K che torna sul mercato musicale con “Non mi basta più”, un singolo che promette di essere già la prossima hit dell’estate 2020.

Un’unione artistica che fa sicuramente parlare: Baby-K con Roma-Bangkok ha vinto un disco di diamante e ha raggiunto 100 milioni di visualizzazioni su YouTube; Chiara Ferragni invece possiede oltre 20 milioni di follower su Instagram, è una giovane imprenditrice ed è conosciuta a livello globale portando la corona delle influencer.

Ecco il brano “Non mi basta più”:

Il testo di Non mi basta più:

Chiara, è arrivato il momento.

Attiviamo il piano?

Confermato. Ci aspettano.

Operazione avviata, vai con la hit!

Finestre nella chat

coi sogni dei pascià

lo chiederò all’estate

non fare la stupida

se la felicità

è un bicchiere a metà

stasera mi ci tuffo mentre cerchi nelle app

non vado sotto vado on top

prima è vai e poi è stop

dolce amaro curasao

già mi avevi al primo ciao (ciao!)

tu fra queste bambole sembri Ken

ti ho in testa come Pantene

sei una ruota da lunedì fino al weekend

Non temo temo più le onde

sto già in alto mare

se mi dai solo un goccio che rimando a fare

ti dico ok una volta

poi dico che è finita

ma dopo questa notte nulla è come prima

Non mi basta più, e non ti passa più

ne voglio ancora, ancora

non mi basta più, non mi basta più

e non ti passa più

ne voglio ancora, ancora

non mi basta più

Frena, suave suavecito

il cuore è a dieta

tu hai appetito,

il corpo dice ciò che non dico

Questo è il pezzo mio preferito!

Ragione o sentimento

rispondi baby c’è tempo

su un tetto ballando lento

come bandiere al vento

dammi il finale tanto noi siamo già il film

sullo sfondo c’è una canzone, fa così

