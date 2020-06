Chiara Ferragni commuove tutti su Instagram: “Spero tu ci protegga da lassù”

Chiara Ferragni ha voluto ricordare il nonno paterno nelle sue storie su Instagram. L’influencer ha postato diverse foto del nonno tra le sue stories con la didascalia “Spero tu ci protegga da lassù”. Sarebbe stato il suo compleanno il 17 giugno e la nipote ha trovato un modo per ricordarlo commuovendo Instagram.

Chiara Ferragni ha condiviso diverse foto con i familiari in compagnia del nonno accompagnate da frasi toccanti in cui ha spiegato: “Oggi sarebbe stato il tuo compleanno. Ci manchi nonno, spero che ci proteggi da lassù”. Poi ha postato una foto emblematica del suo amore per il nonno scrivendo: “Ti amiamo”. Qualche mese fa aveva ricordato la nonna scomparsa postando sul suo profilo una serie di foto e video che ritraevano la donna, facendo trasparire tutto l’affetto per la famiglia proprio dell’influencer.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni: la foto dei piedi della sorella Francesca scatena i follower/ 2. Nella “scuderia” di Fedez entra un giovane talento del calcio italiano/ 3. Fedez e Jennifer Aniston: non solo like. La rivelazione del rapper/ 4. La “vendetta” di Chiara Ferragni su Fedez: “Jennifer Aniston mi segue su Instagram” | VIDEO/ 5. L’ira del ristoratore contro Fedez e Chiara Ferragni: “Non hanno rispetto per il lavoro altrui”

Potrebbero interessarti Addio Berlusconi: Francesca Pascale si consola con una donna insospettabile (e di sinistra) Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli vanno al ristorante e vengono ricoperti di insulti: “Indegni” Meghan Markle “corteggia” Brad Pitt e Jennifer Aniston si infuria