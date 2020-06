Non mi basta più, la canzone di Baby K con Chiara Ferragni

Una collaborazione alquanto inedita quella tra Baby K e Chiara Ferragni, insieme nel nuovo brano della cantante dal titolo Non mi basta più, una delle canzoni che si candida a diventare il tormentone di quest’estate 2020. Il brano sarà disponibile sugli store digitali a partire da giovedì. Baby K d’altronde è una certezza in quanto a successi musicali della stagione estiva.

Come non ricordare, ad esempio, uno dei maggiori tormentoni degli ultimi anni come Roma-Bangkok. La cantante romana ci riprova anche quest’estate e lo fa con una collaborazione speciale, quella appunto di Chiara Ferragni. Il singolo, Non mi basta più, uscirà il prossimo 25 giugno, distribuito dalla Sony.

“Il mio nuovo singolo Non mi basta più prevede un’ospite di eccezione, Chiara Ferragni di cui non potrei essere più felice. Preparatevi ad un’estate iconica oltre che rovente”, ha scritto Baby K presentando il suo nuovo singolo, che fa seguito a Buenos Aires, la cui presentazione era stata rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ovviamente Chiara Ferragni non canterà, ma sarà la partner di Baby K anche nel nuovo spot di Pantene, brand con cui la moglie di Fedez collabora da anni, e che conterrà il singolo Non mi basta più. Questo l’annuncio fatto su Instagram dall’artista nata a Singapore: “Voi lo avete richiesto, io allora ve lo procuro 😉🔥 Il mio nuovo singolo “NON MI BASTA PIÙ” prevede un’ospite di eccezione, @chiaraferragni di cui non potrei essere più felice. Preparatevi ad un’estate iconica oltre che rovente…🔥 Fuori questo GIOVEDÌ 25 su tutti gli store digitali”. La Ferragni ha risposto al post commentando: “Can’t wait”.

